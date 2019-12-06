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'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hasta olmayanlar adına sahte reçete ve engelli raporu düzenleyip, SGK'yı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden serbest bırakılan Güven Y.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hasta olmayanlar adına sahte reçete ve engelli raporu düzenleyip, SGK'yı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden serbest bırakılan Güven Y. (46), evinin kömürlüğünde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. 3 çocuk babası Güven Y.'nin 'Ben suçsuzum. Bugüne kadar onurum ve gururumla yaşadım. Gururumla ölüyorum' yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hasta olmayan kişilere farklı tanılar konulup, piyasa değeri yüksek olan ilaçlar yazıldığı, para karşılığı sağlık raporu verildiği ve bu şekilde SGK'yı 5 milyon TL'den fazla zarara uğrattığını belirlediği şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmasında, 49 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31'i tutuklanırken, gözaltında 3 gün tutulan ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtilen Güven Y., dün, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Güven Y., serbest bırakıldıktan sonra Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi Ekin Sokak'taki evine gitti. Tek katlı evinin yanındaki kömürlüğe geçen Güven Y., iddiaya göre, burada kendisini iple tavana astı. Bir sür sonra yakınları Güven Y.'yi iple asılı halde hareketsiz bulunca durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Güven Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

'BEN SUÇSUZUM, GURURUMLA ÖLÜYORUM' YAZILI NOT BULUNDU

Polis ekiplerince yapılan incelemede Güven Y.'nin üzerine 'Ben suçsuzum. Bugüne kadar onurum ve gururumla yaşadım. Gururumla ölüyorum' yazılı not bulunduğu öğrenildi. Güven Y.'nin cesedi, savcılığın incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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