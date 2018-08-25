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Shadow of the Tomb Raider’i birde böyle seyredin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Nvidia’nın yeni ekran kartı RTX 2080 Ti, oyunlarda adeta şov yapıyor. Yakında çıkacak olan Shadow of the Tomb Raider oyunu, Nvidia RTX 2080 Ti ekran kartında şahane görünüyor.

Shadow of the Tomb Raider’i birde böyle seyredin

Nvidia geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu etkinlikte yeni ekran kartı RTX 2080 serisini tanıtmıştı. Gamescom 2018 etkinliğinde tanıtılan Nvidia RTX 2080 ekran kartları oyun grafiklerinde devrim niteliğinde yeniliklere imza atıyor.

Bugün ise yakında PC’ye gelecek olan Shadow of the Tomb Raider oyunu, Nvidia RTX 2080 Ti üzerinde sergilendi. Tomb Raider’ı 1080P çözünürlükte 60 FPS hızında çalıştıran RTX 2080 Ti, mevcuttaki konsolların ömrünü tamamlandığının sinyallerini veriyor.
PlayStation 5 ve yeni Xbox modeli hakkındaki söylentilerin dolaştığı bugünlerde Nvidia cephesinden böylesine bir hamle gelmesi, yeni nesil konsolların işini zorlaştıracak gibi görünüyor. Fiyatları 699 dolardan başlayan RTX 2080 serisi yeni nesil konsollardan da güçlü olacak gibi görünüyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve RTX 2080 Ti modelinin adeta görsel şölen sunduğu Tomb Raider oyunu ile sizleri baş başa bırakalım.

Shadow of the Tomb Raider oynanış videosu

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NVIDIA Shadow of the Tomb

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