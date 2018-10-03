Shadow of the Tomb Raider inceleme

Shadow of the Tomb Raider ile kıyamet mi geliyor yani şimdi? Geneli düşünecek olursak, Lara Croft, “Badass” olarak da tabir edilen ve seksi tarafı (özellikle dudaklar ve göğüsler olarak… Yo, hayır Angelina Jolie ile alakası yok) ön planda bir karakterdir. Her ne kadar son yıllarda daha genç ve masum görünüşlü halini kontrol ediyor olsak da bazen işler istenildiği gibi gitmiyor. Açıkçası genç Lara’nın masum insanlara istemeden de olsa zarar verebileceğini düşünmezdim. Hikâye detaylarından pek söz etmeyeceğim tabii, ama Lara yine bir takım gizlerin peşinde. Bu yeni serüvende babasının ölümüne sebep olan bazı unsurlarla da karşılaşıyor. Genellikle yalnız hareket ediyorken bazen yoldaşı Jonah Maiava’dan da yardım alıyor. En büyük tehlike ise, peşinde olduğu bu gizler sebebiyle bir şekilde kıyametin tetiklenmesi ve yanlışlar düzeltilmezse sonun kaçınılmaz olduğu… Bu arada, oyunun sinematik anlatım konusunda genellikle başarılı olduğunu, özellikle ilk saatlerde karşılaşacağınız aksiyon filmlerini aratmayacak sahnelerle heyecanlanacağınızı söyleyebilirim. Ayrıca, bu sahneleri birer ara sinematik sanıp ellerinizi klavye ve mouse’unuzdan çekmeyin. Çünkü hâlâ oyun devam ediyor ve geç kalırsanız, Lara’nın ölümüne sebep olabilirsiniz.

Dağ, tepe, bayır, ot, sarmaşık demeden her yere… Gerçekten de öyle. Lara pek çok yere rahatlıkla tırmanabiliyor. Atlıyor, zıplıyor. Etkileşime geçilebilecek yerler zaten görsel olarak da belli oluyor. Genel olarak yeterli bir hareket alanına sahibiz, yine de bu bir açık dünya oyun değil. Silahlarımıza ve ekipmanlarımıza baktığımızda, yavaş yavaş yelpazenin genişlediğini ve buna ek olarak bir takım geliştirme seçeneklerini de aktifleştirebildiğimizi görüyoruz. Özellikle ok ve yay ikilisini çok sevdim. Bir yerlere tırmanabilmek ya da düşmanları gizlice avlamak için çok iyi bir yardımcı. Bu arada, kamp alanlarına vararak karakterin yeteneklerini de geliştirebiliyorsunuz. Daha iyi tırmanabilme, bir kartal misali detayları daha iyi görebilme, su altında daha fazla nefes tutabilme gibi. Tabii çevredeki şifalı otlar, ağaç dalları ve eski ekipmanları toplayarak bunlardan işe yarar ekipmanlar da yapabiliyorsunuz. Ok ve sağlık paketi gibi. Bu da Lara’yı vahşi doğada daha “doğal” çözümler bulmaya ittiği gibi daha vahşi bir savaşçı yapıyor diyebiliriz.

İster gizli gizli, ister gümbür gümbür Oyundaki mekânlara göre gizlice hareket etme imkânınız da oluyor. Bu gibi anlarda düşmanı okla haklamak ya da gizlice arkasından yanaşarak işini bitirmek heyecanlı oluyor. İsterseniz direkt silahlı çatışmaya da girebilirsiniz. Seçim size kalmış. Çok da iyi bir yapay zekânın olduğunu söyleyemeyiz, ancak kalabalık bir topluluğa Rambo misali dalış yaparsanız kolay kolay hayatta kalamıyorsunuz. Oyunun açık dünya tasarıma sahip olmadığını söylemiştik. Yine de, keşfedilebilir bir çevre unsuru iyi yedirilmiş. Bazı eski yazıtları araştırarak hikâyeye yeni detaylar katma şansınız olduğu gibi ufak tefek gizli bölgeler keşfedebilir ve yan görevlere de adım atabilirsiniz. Tabii savaşmak ve keşfetmenin yanında “bulmaca çözme”yi de unutmamak gerekli. Zira Tomb Raider oyunlarında “bulmaca”ların yeri önemlidir ve bu oyunda da zevkli pek çok bulmaca bulunuyor. Şunu da hemen eklemekte fayda var. Oyun size savaşma, bulmaca çözme ve keşfetme başlıklarını ayrı ayrı zorluk seviyelerinde ayarlama fırsatını da sunuyor.