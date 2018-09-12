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Shadow of the Tomb Raider kafaları karıştırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

14 Eylül'de çıkışını gerçekleştirecek olan Shadow of the Tomb Raider'ın inceleme notları düşmeye başladı.

Shadow of the Tomb Raider kafaları karıştırdı!

Square Enix'in merakla beklenen oyunları arasında yer alan Shadow of the Tomb Raider, iki gün sonra resmi olarak raflardaki yerini almış olacak. Çıkışına çok az bir süre kala oyunun inceleme notları da paylaşılmaya başlandı.

Trinity tarikatına karşı verdiği savaşta Lara, yeni maceralara konuk olacak. Nvidia teknolojisi sayesinde Shadow of the Tomb Raider PC platformunda daha kaliteli bir duruş sergileyecek oyunculara.

Lara Croft'un Tomb Raider olduğu, hayatının dönüm noktasını deneyimleyeceğimiz oyunda Lara, Shadow of the Tomb Raider'da ölümcül bir ormanın ustası olmalı, korkutucu mezarların üstesinden gelmeli ve en kötü anlarda umudunu kaybetmemesi gerekiyor.
Shadow of the Tomb Raider kafaları karıştırdı!

Lara Croft dünyayı Maya kıyametinden kurtarmaya çalışırken en sonunda kaderindeki Tomb Raider olmak zorunda olacak. Dünyadaki en ölümcül yerde hayatta kalmaya ve başarıya ulaşmanın yollarını arayacağız. Silah ve sayı olarak ondan üstün olan düşmanların karşısında Lara, ormanı kendi avantajına göre kullanmalı.

Bir anda saldırıp jaguar gibi kaybolmalı, çamuru kamuflaj olarak kullanmalı ve karışıklık çıkarmak için düşmanlarına korku salmayı öğrenmeli. Eh haliyle bunları yapacak olan kişi de sizler olacaksınız.

Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software BV stüdyoları tarafından geliştirilen yapımın inceleme notları öyle aman aman yüksek değil ancak düşükte değil. Özellikle Gamestop oyuna 60 puan vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genel olarak inceleyenler oyunun bir önceki oyundan pek bir farkının bulunmadığını ve aynı çizgide ilerlediğini ifade ediyor.

İnceleme notlarına bakacak olursak;

PSX Brasil 90
Spaziogames 90
Stevivor 90
The Games Machine 90
GamingBolt 90
GearNuke 90

Hardcore Gamer 90
PlayStation LifeStyle 90
GamingTrend 90
IGN 90
PC Invasion 90
The Outerhaven Productions 90

AusGamers 89
GamesBeat 87
Wccftech 86
PlayStation Universe 85
IGN Italy 85
Easy Allies 85

GameZone 85
God is a Geek 85
PC Gamer 84
Xbox Achievements 80
TechRaptor 80
Twinfinite 80

New Game Network 80
GameSkinny 80
Daily Dot 80
GamesRadar+ 80
TheSixthAxis 80
Press Start 80

Tech Advisor 80
Game Revolution 80
Gameblog 80
COGconnected 78
Game Informer 75
DualShockers 75

TechnoBuffalo 70
Slant Magazine 70
Saudi Gamer 70
TrustedReviews 70
USgamer 70

Shacknews 70
Guardian 60
Digital Spy 60
GameSpot 60
Telegraph 40

Bakalım Shadow of the Tomb Raider çıkışı ile beraber bekleneni verebilecek mi oyunlara?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Shadow of the Tomb Raider teknoloji oyun

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