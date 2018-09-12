Square Enix'in merakla beklenen oyunları arasında yer alan Shadow of the Tomb Raider, iki gün sonra resmi olarak raflardaki yerini almış olacak. Çıkışına çok az bir süre kala oyunun inceleme notları da paylaşılmaya başlandı.
Trinity tarikatına karşı verdiği savaşta Lara, yeni maceralara konuk olacak. Nvidia teknolojisi sayesinde Shadow of the Tomb Raider PC platformunda daha kaliteli bir duruş sergileyecek oyunculara.
Lara Croft'un Tomb Raider olduğu, hayatının dönüm noktasını deneyimleyeceğimiz oyunda Lara, Shadow of the Tomb Raider'da ölümcül bir ormanın ustası olmalı, korkutucu mezarların üstesinden gelmeli ve en kötü anlarda umudunu kaybetmemesi gerekiyor.
Shadow of the Tomb Raider kafaları karıştırdı!
Lara Croft dünyayı Maya kıyametinden kurtarmaya çalışırken en sonunda kaderindeki Tomb Raider olmak zorunda olacak. Dünyadaki en ölümcül yerde hayatta kalmaya ve başarıya ulaşmanın yollarını arayacağız. Silah ve sayı olarak ondan üstün olan düşmanların karşısında Lara, ormanı kendi avantajına göre kullanmalı.
Bir anda saldırıp jaguar gibi kaybolmalı, çamuru kamuflaj olarak kullanmalı ve karışıklık çıkarmak için düşmanlarına korku salmayı öğrenmeli. Eh haliyle bunları yapacak olan kişi de sizler olacaksınız.
Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software BV stüdyoları tarafından geliştirilen yapımın inceleme notları öyle aman aman yüksek değil ancak düşükte değil. Özellikle Gamestop oyuna 60 puan vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genel olarak inceleyenler oyunun bir önceki oyundan pek bir farkının bulunmadığını ve aynı çizgide ilerlediğini ifade ediyor.
İnceleme notlarına bakacak olursak;
PSX Brasil 90
Spaziogames 90
Stevivor 90
The Games Machine 90
GamingBolt 90
GearNuke 90
Hardcore Gamer 90
PlayStation LifeStyle 90
GamingTrend 90
IGN 90
PC Invasion 90
The Outerhaven Productions 90
AusGamers 89
GamesBeat 87
Wccftech 86
PlayStation Universe 85
IGN Italy 85
Easy Allies 85
GameZone 85
God is a Geek 85
PC Gamer 84
Xbox Achievements 80
TechRaptor 80
Twinfinite 80
New Game Network 80
GameSkinny 80
Daily Dot 80
GamesRadar+ 80
TheSixthAxis 80
Press Start 80
Tech Advisor 80
Game Revolution 80
Gameblog 80
COGconnected 78
Game Informer 75
DualShockers 75
TechnoBuffalo 70
Slant Magazine 70
Saudi Gamer 70
TrustedReviews 70
USgamer 70
Shacknews 70
Guardian 60
Digital Spy 60
GameSpot 60
Telegraph 40
Bakalım Shadow of the Tomb Raider çıkışı ile beraber bekleneni verebilecek mi oyunlara?
Kaynak: Teknolojioku
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!
Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni
Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum