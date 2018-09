Square Enix'in merakla beklenen oyunları arasında yer alan Shadow of the Tomb Raider, iki gün sonra resmi olarak raflardaki yerini almış olacak. Çıkışına çok az bir süre kala oyunun inceleme notları da paylaşılmaya başlandı.

Trinity tarikatına karşı verdiği savaşta Lara, yeni maceralara konuk olacak. Nvidia teknolojisi sayesinde Shadow of the Tomb Raider PC platformunda daha kaliteli bir duruş sergileyecek oyunculara.

Lara Croft'un Tomb Raider olduğu, hayatının dönüm noktasını deneyimleyeceğimiz oyunda Lara, Shadow of the Tomb Raider'da ölümcül bir ormanın ustası olmalı, korkutucu mezarların üstesinden gelmeli ve en kötü anlarda umudunu kaybetmemesi gerekiyor.

Shadow of the Tomb Raider kafaları karıştırdı!

Lara Croft dünyayı Maya kıyametinden kurtarmaya çalışırken en sonunda kaderindeki Tomb Raider olmak zorunda olacak. Dünyadaki en ölümcül yerde hayatta kalmaya ve başarıya ulaşmanın yollarını arayacağız. Silah ve sayı olarak ondan üstün olan düşmanların karşısında Lara, ormanı kendi avantajına göre kullanmalı.