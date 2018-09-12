Lara Croft dünyayı Maya kıyametinden kurtarmaya çalışırken en sonunda kaderindeki Tomb Raider olmak zorunda olacak. Dünyadaki en ölümcül yerde hayatta kalmaya ve başarıya ulaşmanın yollarını arayacağız. Silah ve sayı olarak ondan üstün olan düşmanların karşısında Lara, ormanı kendi avantajına göre kullanmalı.

Lara Croft'un Tomb Raider olduğu, hayatının dönüm noktasını deneyimleyeceğimiz oyunda Lara, Shadow of the Tomb Raider'da ölümcül bir ormanın ustası olmalı, korkutucu mezarların üstesinden gelmeli ve en kötü anlarda umudunu kaybetmemesi gerekiyor. Shadow of the Tomb Raider kafaları karıştırdı!

Square Enix'in merakla beklenen oyunları arasında yer alan Shadow of the Tomb Raider, iki gün sonra resmi olarak raflardaki yerini almış olacak. Çıkışına çok az bir süre kala oyunun inceleme notları da paylaşılmaya başlandı.

Bir anda saldırıp jaguar gibi kaybolmalı, çamuru kamuflaj olarak kullanmalı ve karışıklık çıkarmak için düşmanlarına korku salmayı öğrenmeli. Eh haliyle bunları yapacak olan kişi de sizler olacaksınız.

Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software BV stüdyoları tarafından geliştirilen yapımın inceleme notları öyle aman aman yüksek değil ancak düşükte değil. Özellikle Gamestop oyuna 60 puan vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genel olarak inceleyenler oyunun bir önceki oyundan pek bir farkının bulunmadığını ve aynı çizgide ilerlediğini ifade ediyor.

İnceleme notlarına bakacak olursak;

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