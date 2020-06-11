HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Arkeologlar, Londra'nın ilk Elizabeth devri tiyatrosunu açığa çıkardı. Shakespeare döneminin bilinen en eski tiyatrosu olarak kabul edilen Red Lion adlı oyun evinin 1567 civarında inşa edildiği düşünülüyor, ancak kesin yeri uzun zamandır tartışılıyordu.

Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

London College Üniversitesi’nden arkeologlar, İngiltere’nin başkenti Londra’nın Doğu yakasında bulunan Whitechapel mahallesinde bir kazı gerçekleştirdi.

Araştırmacılar ilk bulguları doğrultusunda yapılan keşfin Londra’nın en eski modern tiyatrosu The Red Lion (Kırmızı aslan) adlı oyun evine işaret ettiğini açıkladı.

ELİZABETH'İN ALTIN ÇAĞI

Bununla birlikte Red Lion’un aynı zamanda Elizabeth Devri’nin ilk tiyatrosu olduğu varsayılyor. Elizabeth devri ya da Elizabeth çağı, I. Elizabeth'in 1558'te tahta çıkmasıyla başlayan ve 1603'te ölümüyle sona eren dönemi beliriliyor ve çoğunlukla İngiltere tarihinin altın çağı olarak kabul ediliyor.

Anglikan protestanlığın resmi din olarak kabul edilmesiyle bu dönemde İngiliz rönesansı zirveye erişiyor ve ülkede şiir, müzik ve edebiyat büyük gelişme kaydediyor. Shakeapeare’in yanı sıra bu dönem damga vuran ünlü düşünür ve sanatçılar arasında John Milton, James Shirley, John Webster, Thomas Campion ve Thomas Nashe gibi isimler yer alıyor.

Red Lion’un'ı 1567 civarında inşa edildiği düşünülüyor, fakat yapılan son keşfe kadar kesin yeri bilinmiyordu.

AHŞAP DEKORLAR VE TİYATRO METİNLERİ BULUNDU

Çoğunlukla Londra’nın yoksul ve azınlıklarının yaşadığı Whitechapel’de lüks konutların inşasına yönelik kazılarda yer alan işçilerin durumdan şüphelenip arkeologlara haber vermesiyle ortaya çıkan keşifte eski tiyatro metinleri ve ahşap sahne dekorları bulundu. Araştırmayı gerçekleştiren ekip, bulguların The Red Lion’un Whitecapel’de olduğuna dair yeterli kanıt sunduğunu söyledi.

SHAKESPEARE'İN YOLUNU AÇTI

Öte yandan, tarihçiler The Red Lion’un sadece bir yıl sonra kapandığı düşünülüyor. Ancak, ilerleyen yıllarda tiyatronun kurucusu John Brayne, Shakespeare'in oyunlarını 1590'larda sahneleyen Shoreditch Tiyatrosu’nu inşa etti. Brayne'nin kayınbiraderi ile inşa ettiği tiyatro, Elizabeth döneminin ünlü oyuncularını yetiştirdi ve İngiltere’de günümüze kadar süren köklü bir tiyatro ekolünün oluşmasını sağladı.

BİR DEVRE ADINI VERDİ

Bununla birlikte Shoreditcg Tiyatrosu’nda 1590’lı yıllarda Hamlet, Othello, Kral Lear, Romeo ve Juliet, Venedik Tacirive Macbeth gibi Shakeaspeare’i şöhrete kavuşturan sayısız oyun sahnelendi. Shakeaspere’in başarısının ardından Elizabeth çağı tiyatrosu onun adıyla adlandırıldı.

Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu ortaya çıkarıldı - 8
Yani Red Lion hiçbir zaman bir Shakespeare oyununu sahnelemese de tarihçiler tarafından onun devrinin ilk tiyatrosu olarak kabul ediliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı
Esad başbakan Khamis'i görevden aldı!Esad başbakan Khamis'i görevden aldı!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Mayolu halleri dikkat çekti! Aşk tazelediler

Mayolu halleri dikkat çekti! Aşk tazelediler

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

Diğer Haberler
Oto tamir atölyesini ateşe verdi!

Oto tamir atölyesini ateşe verdi!

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 974 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 974 kişi hayatını kaybetti

Esad başbakan Khamis'i görevden aldı!

Esad başbakan Khamis'i görevden aldı!

Topuz kararına ABD'den ilk açıklama!

Topuz kararına ABD'den ilk açıklama!

'Korona sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli'

'Korona sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli'

Araştırma: Korona bilinenden dört kat daha az öldürüyor

Araştırma: Korona bilinenden dört kat daha az öldürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.