Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

London College Üniversitesi’nden arkeologlar, İngiltere’nin başkenti Londra’nın Doğu yakasında bulunan Whitechapel mahallesinde bir kazı gerçekleştirdi.

Araştırmacılar ilk bulguları doğrultusunda yapılan keşfin Londra’nın en eski modern tiyatrosu The Red Lion (Kırmızı aslan) adlı oyun evine işaret ettiğini açıkladı.

ELİZABETH'İN ALTIN ÇAĞI

Bununla birlikte Red Lion’un aynı zamanda Elizabeth Devri’nin ilk tiyatrosu olduğu varsayılyor. Elizabeth devri ya da Elizabeth çağı, I. Elizabeth'in 1558'te tahta çıkmasıyla başlayan ve 1603'te ölümüyle sona eren dönemi beliriliyor ve çoğunlukla İngiltere tarihinin altın çağı olarak kabul ediliyor.

Anglikan protestanlığın resmi din olarak kabul edilmesiyle bu dönemde İngiliz rönesansı zirveye erişiyor ve ülkede şiir, müzik ve edebiyat büyük gelişme kaydediyor. Shakeapeare’in yanı sıra bu dönem damga vuran ünlü düşünür ve sanatçılar arasında John Milton, James Shirley, John Webster, Thomas Campion ve Thomas Nashe gibi isimler yer alıyor.

Red Lion’un'ı 1567 civarında inşa edildiği düşünülüyor, fakat yapılan son keşfe kadar kesin yeri bilinmiyordu.