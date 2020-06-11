Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

London College Üniversitesi’nden arkeologlar, İngiltere’nin başkenti Londra’nın Doğu yakasında bulunan Whitechapel mahallesinde bir kazı gerçekleştirdi.
Araştırmacılar ilk bulguları doğrultusunda yapılan keşfin Londra’nın en eski modern tiyatrosu The Red Lion (Kırmızı aslan) adlı oyun evine işaret ettiğini açıkladı.
Bununla birlikte Red Lion’un aynı zamanda Elizabeth Devri’nin ilk tiyatrosu olduğu varsayılyor. Elizabeth devri ya da Elizabeth çağı, I. Elizabeth'in 1558'te tahta çıkmasıyla başlayan ve 1603'te ölümüyle sona eren dönemi beliriliyor ve çoğunlukla İngiltere tarihinin altın çağı olarak kabul ediliyor.
Anglikan protestanlığın resmi din olarak kabul edilmesiyle bu dönemde İngiliz rönesansı zirveye erişiyor ve ülkede şiir, müzik ve edebiyat büyük gelişme kaydediyor. Shakeapeare’in yanı sıra bu dönem damga vuran ünlü düşünür ve sanatçılar arasında John Milton, James Shirley, John Webster, Thomas Campion ve Thomas Nashe gibi isimler yer alıyor.
Red Lion’un'ı 1567 civarında inşa edildiği düşünülüyor, fakat yapılan son keşfe kadar kesin yeri bilinmiyordu.
Çoğunlukla Londra’nın yoksul ve azınlıklarının yaşadığı Whitechapel’de lüks konutların inşasına yönelik kazılarda yer alan işçilerin durumdan şüphelenip arkeologlara haber vermesiyle ortaya çıkan keşifte eski tiyatro metinleri ve ahşap sahne dekorları bulundu. Araştırmayı gerçekleştiren ekip, bulguların The Red Lion’un Whitecapel’de olduğuna dair yeterli kanıt sunduğunu söyledi.
Öte yandan, tarihçiler The Red Lion’un sadece bir yıl sonra kapandığı düşünülüyor. Ancak, ilerleyen yıllarda tiyatronun kurucusu John Brayne, Shakespeare'in oyunlarını 1590'larda sahneleyen Shoreditch Tiyatrosu’nu inşa etti. Brayne'nin kayınbiraderi ile inşa ettiği tiyatro, Elizabeth döneminin ünlü oyuncularını yetiştirdi ve İngiltere’de günümüze kadar süren köklü bir tiyatro ekolünün oluşmasını sağladı.
Bununla birlikte Shoreditcg Tiyatrosu’nda 1590’lı yıllarda Hamlet, Othello, Kral Lear, Romeo ve Juliet, Venedik Tacirive Macbeth gibi Shakeaspeare’i şöhrete kavuşturan sayısız oyun sahnelendi. Shakeaspere’in başarısının ardından Elizabeth çağı tiyatrosu onun adıyla adlandırıldı.
Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu ortaya çıkarıldı - 8
Yani Red Lion hiçbir zaman bir Shakespeare oyununu sahnelemese de tarihçiler tarafından onun devrinin ilk tiyatrosu olarak kabul ediliyor.