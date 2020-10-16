Shakespeare'in 1623 tarihli 'İlk Folyo'sundan açık artırma rekoru

Kuruluşu 1766 yılına dayanan İngiliz müzayede evi Christie's, William Shakespeare oyunlarının ilk toplu basımı olan İlk Folyo'nun gelmiş geçmiş en pahalıya satılan edebiyat eseri olduğunu belirtti.

Çarşamba günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedeye telefonla katılan üç aracı arasında 6 dakikalık düello sonucunda, İlk Folyo, 9.98 milyon dolar karşılığında değerli kitap alım-satımıyla da uğraşan antikacı Stephan Loewentheil'ın ellerine gitti.

Açık artırmanın ardından telefonda mülakat veren Loewentheil, Shakespeare oyunlarının ilk derlemesinin orjinalini, 'kitapların kutsal kasesi' diye niteledi.

New York ve Maryland'de nadir kitap ve fotoğraflar satılan dükkanların sahibi, "İlk Folyo, İngiliz dilindeki en büyük yapıttır ve kesinlikle tüm tiyatronun da en büyük yapıtıdır, dolayısıyla entelektüalizmi seven herkesin gözünde kutsal, ilahi bir nesnedir" diye konuştu.

Sanatseverlerin Romeo ve Juliet, Macbeth, Hamlet, Kral Lear gibi oyunlarıyla özdeşleştirdiği Shakespeare, 1564-1616 yılları arasındaki kısa ömrüne 38 oyun ve çok sayıda şiir sığdırmıştı.