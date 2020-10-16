HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Shakespeare'in 1623 tarihli 'İlk Folyo'sundan açık artırma rekoru

Shakespeare'in 1623 tarihli 'İlk Folyo'sundan açık artırma rekoru

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi oyun yazarlarından biri olarak anılan William Shakespeare'in nadir bulunan İlk Folyosu yaklaşık 10 milyon dolara satılarak bir rekor kırdı.

Shakespeare'in 1623 tarihli 'İlk Folyo'sundan açık artırma rekoru

Kuruluşu 1766 yılına dayanan İngiliz müzayede evi Christie's, William Shakespeare oyunlarının ilk toplu basımı olan İlk Folyo'nun gelmiş geçmiş en pahalıya satılan edebiyat eseri olduğunu belirtti.

Çarşamba günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedeye telefonla katılan üç aracı arasında 6 dakikalık düello sonucunda, İlk Folyo, 9.98 milyon dolar karşılığında değerli kitap alım-satımıyla da uğraşan antikacı Stephan Loewentheil'ın ellerine gitti.

Açık artırmanın ardından telefonda mülakat veren Loewentheil, Shakespeare oyunlarının ilk derlemesinin orjinalini, 'kitapların kutsal kasesi' diye niteledi.

New York ve Maryland'de nadir kitap ve fotoğraflar satılan dükkanların sahibi, "İlk Folyo, İngiliz dilindeki en büyük yapıttır ve kesinlikle tüm tiyatronun da en büyük yapıtıdır, dolayısıyla entelektüalizmi seven herkesin gözünde kutsal, ilahi bir nesnedir" diye konuştu.

Sanatseverlerin Romeo ve Juliet, Macbeth, Hamlet, Kral Lear gibi oyunlarıyla özdeşleştirdiği Shakespeare, 1564-1616 yılları arasındaki kısa ömrüne 38 oyun ve çok sayıda şiir sığdırmıştı.

Yazarın ölümünün ardından aktör dostları John Heminge ve Henry Condell'in 1623'te bastırdığı İlk Folyo, 36 oyunu biraraya getiriyor ve 'Komediler, Tarihi Oyunlar ve Tragedyalar' başlığını taşıyor.

Hala İngiliz dilindeki en önemli edebi toplamalardan biri kabul ediliyor. Zira aralarında 12. Gece ve Macbeth'in de bulunduğu 18 oyun, ilk kez burada basıldı. Eğer İlk Folyo'ya dahil edilmeselerdi, muhtemelen kaybolup gideceklerdi.

Christie's, açık artırma rekoru kıran nüshanın, hala özel kişilerin elinde bulunan beş tam nüshadan biri olduğunu duyurdu. Bundan önce ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Mills College, 1977'de edindiği tam nüshayı, 2001'de açık artırmada 6.1 milyon dolara satmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu!12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu!
Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Yer çekimine adeta meydan okudu
Yer çekimine adeta meydan okudu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Sahte bir hesap tarafından fotoğrafları kullanılan model dehşete düştü
Ünlü modelin fotoğrafları sahte bir hesap tarafından kullanılmış!
12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu!
12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu!
Ülke ayakta! Korona için ayrılan para senatörün makatından çıktı
Ülke ayakta! Korona için ayrılan para senatörün makatından çıktı
Yer: Bursa! Dev kabak görenleri şaşırtıyor
Gören şaşkına dönüyor: Dev kabak
Kendini asan mahkumun midesinden intihar notu çıktı
Kendini asan mahkumun midesinden intihar notu çıktı
Değiştirmek istediği batarya bomba gibi patladı! Korkutan anlar
Bomba gibi patladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.