MAGAZİN

Shakira pembe bikinisiyle hayran bıraktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, sosyal medya hesabından paylaştığı pembe bikinili videosuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Shakira'nın videosu kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

14,5 milyon milyon euro kaçırdığı iddia edilerek hakim karşısına çıkan Shakira, pembe bikinili videosuyla hayran bıraktı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesaret isteyen fotoğraflar çok konuşulan Shakira, bunlara bir yenisini daha ekledi. Shakira sosyal medya hesabından pembe bikinili videosunu yayınladı. Shakira'nın videosu takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASIYLA İFADE VERMİŞTİ

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da 14,5 milyon eurovergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında mahkemede ifade vermişti. Barselona'daki Esplugues de Llobregat Mahkemesine gelen Shakira, mahkemede yaklaşık 1,5 saat kalmıştı. Kolombiyalı şarkıcının, mahkemeye giriş ve çıkışta basının görüntü almasını engellemek için mahkemeye doğrudan girişi olan özel bir otoparktan avukatı aracılığıyla yer kiralaması dikkati çekmişti.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Sevgilisinin olay olan paylaşımı sorulunca...Sevgilisinin olay olan paylaşımı sorulunca...
Usta oyuncudan korkutan haber!Usta oyuncudan korkutan haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Shakira bikini instagram

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

İş arayanlara müjde! Dev şirket ilan yayınladı: İşte şartlar

İş arayanlara müjde! Dev şirket ilan yayınladı: İşte şartlar

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kol saatli ayakkabısı olay oldu! Fiyatı şoke etti

Kol saatli ayakkabısı olay oldu! Fiyatı şoke etti

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazar Ergüçlü Onur Ünlü sorusuna bozuldu

Sevgilisinin olay olan paylaşımı sorulunca...

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu kalp krizi geçirdi

Usta oyuncudan korkutan haber!

Asuman Dabak bikinili pozuyla beğeni topladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan Netflix dizisi için yeni imaj!

Kubilay Aka'dan Netflix dizisi için yeni imaj!

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 13 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın birincisi belli oldu!

Cem Yılmaz'la tatile çıkan Defne Samyeli'den yeni paylaşım

Cem Yılmaz'la tatile çıkan Defne Samyeli'den yeni paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.