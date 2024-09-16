Shakira sahnedeyken eteğinin altını çektiler! Eteğini kapatarak sahneyi terk etti

MYNET MAGAZİN-Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de gündeme geliyor.

47 yaşındaki şarkıcı, LIV Miami'de yeni single'ı Soltera ile sahnede dans ederken kendine özgü dans figürlerini sergiliyordu ki hayranlarının eteğini filme çektiğini fark etti.

Shakira dans etmeyi bırakırken iki eliyle eteğini tuttu ve hayranlarına başını sallayarak ne yaptıklarını gördüğünü işaret etti.

Shakira dansına devam ederken kaydın devam ettiğini görünce sinirlendi ve şarkıyı yarıda keserek sahneyi terk etti. Sosyal medyada bu anlara tepki yağdı.

Fanlar 'İnsanlar iğrenç', "Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir davranış. Sanatçılar hem sahnede hem de sahne dışında saygıyı ve mahremiyeti hak ediyor", "Erkeklerden nefret ediyorum, bu adamları kulüplerden tamamen yasaklayın" yorumlarında bulundu.