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Shakira tasarımını gösterdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

Dünya çapında tanınan isimlerden şarkıcı Shakira kendisi için tasarladığı bikininin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve tasarımını hayata geçiren arkadaşına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda kıvrak danslarıyla da bir döneme damgasını vuran Shakira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla farklı bir yönünü ortaya koydu.

Pek çok ünlü ismin kıyafet tasarımı işine girdiği şu günlerde bir bikini tasarımı ile takipçilerinin karşısına çıkan başarılı şarkıcı saatler içerisinde 4 milyonu aşkın beğeni alan bu karesine:

“Bu benim tasarladığım yeni bir mayo ve arkadaşım Bego benim için yaptı. Her zaman yaz için kendi tasarımımı yaratmam gerekiyor!” notunu düştü.

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43 yaşındaki Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı son olarak Jennifer Lopez’le birlikte Miami’de düzenlenen Super Bowl LIV’de sahne almış ve sergilediği performansla ekran karşısındakileri kendisine bir kez daha hayran bırakmıştı.


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