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Shakira, vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Perşembe günü İspanya Hazine Bakanlığının talebiyle vergi dolandırıcılığı iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı.Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya’da vergi dolandırıcılığı iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Perşembe günü İspanya Hazine Bakanlığının talebiyle vergi dolandırıcılığı iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı.
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya’da vergi dolandırıcılığı iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı. Barcelona Cumhuriyet Başsavcılığı Ofisi, Shakira’yı ABD’deki vergi danışmanı aracılığıyla, kazancını İspanya’da göstermeyerek 14,5 milyon Euro (93 milyon TL) tutarında vergi dolandırıcılığı yapmakla suçluyor. Şarkıcının 2012-2014 yılları arasında bir şirket ağı aracılığıyla gelirini vergi alınmayan bir ülkede gösterdiği iddia ediliyor.
Savcılığın vergi dolandırıcılığı şikayeti üzerine Barcelona’daki Esplugues de Llobregat’ın 2 numaralı mahkemesinin yargıcı, bu Perşembe günü kamu hazinesi aleyhine işlediği 6 farklı suçtan dolayı Shakira’yı ifade vermeye davet etti.
Şarkıcıya yakın kaynaklar ise Shakira’nın tüm vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve Vergi Ajansı’nın devlete olan borcunun tamamladığını, 14,5 milyon Euro’yu da ödediğini açıkladı.

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