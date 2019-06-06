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Shakira vergi kaçırma suçlamasından ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

İspanya Maliyesinden 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Barselona kentindeki mahkemede 1,5 saat ifade verdi - Mahkemeye giriş ve çıkışta görüntü alınmasını engellemek isteyen Shakira, mahkemeye doğrudan girişi olan özel otoparktan yer kiraladı - Shakira'nın Maliyenin talep ettiği vergi borcunu ödediği iddia edildi

MADRİD (AA) - Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da 14,5 milyon avro vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında mahkemede ifade verdi.

Barselona'daki Esplugues de Llobregat Mahkemesine gelen Shakira, mahkemede yaklaşık 1,5 saat kaldı.

Kolombiyalı şarkıcının, mahkemeye giriş ve çıkışta basının görüntü almasını engellemek için mahkemeye doğrudan girişi olan özel bir otoparktan avukatı aracılığıyla yer kiralaması dikkati çekti.

İspanya'da haklarındaki adli soruşturmalardan dolayı mahkemeye gitmek zorunda kalan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alejandro Sanz ve Miguel Bose gibi benzer durumdaki birçok sporcu ve sanatçının, basının görüntü almasını önlemek için kendilerine ayrıcalık tanınmasına yönelik talepleri mahkeme hakimi tarafından reddedilmişti.

Shakira'nın da bu yöndeki talebinin reddedildiği ancak Kolombiyalı şarkıcının avukatı aracılığıyla özel bir park yeri kiralayarak mahkeme kapısında kendisini bekleyen basın mensuplarını atlattığı belirtildi.

Diğer yandan İspanyol basınında mahkeme kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Shakira'nın Maliyenin kendisinden talep ettiği vergi borcunu ödediği iddia edildi.

Savcılık tarafından sunulan iddianamede Shakira, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında 6 farklı mali suç işleyerek toplamda 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

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