Shameless dizisinin yıldız ismi Emmy Rossum anne oldu!

Tam adı Emmanuelle Grey Rossum olan başarılı oyuncu, 'Shameless' dizisindeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilmişti. 2015 yılında yapımcı Sam Esmail ile hayatını birleştiren 35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Emmy Rossum, anne oldu.

Shameless dizisiyle yıldızı parlayan Emmy Rossum anne oldu!

'Shameless' dizisinin yıldızı Emmy Rossum, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Rossum, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Rossum paylaşımının altına "Güneşli bir pazartesi sabahı, saat 08.13'te kızımızı karşıladık" notunu düştü.

Bir süredir sosyal medya hesabından yayınladığı hamilelik fotoğrafları ile gündeme gelen Rossum, anne olduğunu duyurdu.

Annelik heyecanını ilk kez yaşadı 2015 yılında yapımcı Sam Esmail ile nikah masasına oturan Amerikalı oyuncu Emmy Rossum, anne oldu.

Kız bebek dünyaya getirdi Kız bebek dünyaya getiren Rossum, doğumun 24 Mayıs'ta gerçekleştiğini belirtti.

Bebeğinin ayak izlerini paylaştı Hamilelik pozlarının yanı sıra bebeğinin ayak izini gösteren bir fotoğraf da yayınlayan Rossum'un paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.