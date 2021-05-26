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Shameless dizisinin yıldız ismi Emmy Rossum anne oldu!

26.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Shameless dizisinde 6 kardeşin en büyüğü ve tüm sorumluluğunu alan Fiona karakterine hayat vermesiyle büyük sempati toplayan Emmy Rossum anne oldu. Rossum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini duyurdu.

Tam adı Emmanuelle Grey Rossum olan başarılı oyuncu, 'Shameless' dizisindeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilmişti. 2015 yılında yapımcı Sam Esmail ile hayatını birleştiren 35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Emmy Rossum, anne oldu.

Shameless dizisiyle yıldızı parlayan Emmy Rossum anne oldu!

'Shameless' dizisinin yıldızı Emmy Rossum, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Rossum, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Rossum paylaşımının altına "Güneşli bir pazartesi sabahı, saat 08.13'te kızımızı karşıladık" notunu düştü.
Bir süredir sosyal medya hesabından yayınladığı hamilelik fotoğrafları ile gündeme gelen Rossum, anne olduğunu duyurdu.

Annelik heyecanını ilk kez yaşadı

Annelik heyecanını ilk kez yaşadı
2015 yılında yapımcı Sam Esmail ile nikah masasına oturan Amerikalı oyuncu Emmy Rossum, anne oldu.

Kız bebek dünyaya getirdi

Kız bebek dünyaya getirdi
Kız bebek dünyaya getiren Rossum, doğumun 24 Mayıs'ta gerçekleştiğini belirtti.

Bebeğinin ayak izlerini paylaştı

Bebeğinin ayak izlerini paylaştı
Hamilelik pozlarının yanı sıra bebeğinin ayak izini gösteren bir fotoğraf da yayınlayan Rossum'un paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
İngiltere de yayınlanan Shameless dizisinin Amerikan versiyonunda, 6 kardeşin en büyüğü ve tüm sorumluluğunu alan Fiona karakterine hayat vermişti.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geç kalmış. Bizim Fiona (Hazal Kaya) daha önce anne oldu.

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