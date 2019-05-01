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Shanahan Avrupa ziyaretini Venezuela'dan dolayı iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon: "Bakan Vekili Shanahan Avrupa seyahatini gerçekleştirmeyecek. Venezuela konusunda daha etkili bir koordinasyon için NCS (Ulusal Güvenlik Konseyi) ve Dışişleri Bakanlığı ile güney sınırındaki destek konusunda da İç Güvenlik Bakanlığı ile devam eden koordinasyon için DC'de kalmaya karar verdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Venezuela'daki gelişmeler nedeniyle Avrupa ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakan Vekili Shanahan Avrupa seyahatini gerçekleştirmeyecek. Venezuela konusunda daha etkili bir koordinasyon için NCS (Ulusal Güvenlik Konseyi) ve Dışişleri Bakanlığıyla, güney sınırındaki destek konusunda da İç Güvenlik Bakanlığıyla devam eden koordinasyon için DC'de kalmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Patrick Shanahan'ın Avrupa seyahatini iptal etmesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkesinin Venezuela'da askeri adım atabileceğini ifade etmesinin ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Shanahan, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığında görev değişimi için bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e seyahat edecekti.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle, partisinin ev hapsindeki eski lideri Lopez'i de alarak çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

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ABD ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Venezuela

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