Shanahan Avrupa ziyaretini Venezuela'dan dolayı iptal etti

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Venezuela'daki gelişmeler nedeniyle Avrupa ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakan Vekili Shanahan Avrupa seyahatini gerçekleştirmeyecek. Venezuela konusunda daha etkili bir koordinasyon için NCS (Ulusal Güvenlik Konseyi) ve Dışişleri Bakanlığıyla, güney sınırındaki destek konusunda da İç Güvenlik Bakanlığıyla devam eden koordinasyon için DC'de kalmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Patrick Shanahan'ın Avrupa seyahatini iptal etmesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkesinin Venezuela'da askeri adım atabileceğini ifade etmesinin ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Shanahan, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığında görev değişimi için bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e seyahat edecekti.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.