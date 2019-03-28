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Shanahan Irak Meclis Başkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 03:03 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Pentagon'da bir araya geldi - İki yetkilinin ABD ile Irak arasındaki güvenlik iş birliğinin yanı sıra DEAŞ ile mücadele konularını ele aldığı bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Pentagon Sözcüsü Charles Summers, görüşme ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, iki yetkilinin Irak ile ABD arasındaki güvenlik iş birliği ve ABD'nin Irak'ın egemenliğine olan bağlılığını ele aldıklarını bildirdi.

Summers, Shanahan'ın Halbusi'ye geçen hafta Musul'da meydana gelen ve yüzden fazla insanın hayatını kaybettiği feribot kazasından dolayı başsağlığı dilediğini kaydetti.

Görüşmede DEAŞ tehdidine karşı iki ülkenin iş birliğinin de ele alındığına dikkat çeken Summers, "ABD'nin güvenlik yardımları özellikle DEAŞ'ın yenilmesi ve bir daha geri ortaya çıkmasını engellemek için Irak kuvvetlerini güçlendirecek şekilde dizayn edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Irak Meclis Başkanı el-Halbusi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile güvenlik, askeri ve ekonomi alanlarında karşılıklı iş birliğini artırma konuları ele alındı.

Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle DEAŞ'a karşı kazanılan zaferin ardından ABD'de olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Halbusi, radikal düşünceleri ve terör hücrelerini ortadan kaldırmak için halen desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Halbusi ayrıca, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı ve kamplarda yaşayan binlerce Iraklının bu bölgelere geri dönmesi için uluslararası toplumun çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

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