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  4. Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti

Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Anadolu Efesli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez en değerli oyuncu seçilerek, bunu başaran ilk sporcu oldu

THY Euroleague'de 20. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu. Üst üste 3. kez en değerli oyuncu olan Larkin bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in konuk ettiği Fransa ekibi ASVEL'i 101-74 mağlup ettiği karşılaşmada 45 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 3. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmayı 6'sı 3 sayılık olmak üzere 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayan Shane Larkin, MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdırdı.

Takımı CSKA Moskova'nın ağırladığı Baskonia'yı 94-90 yendiği karşılaşmada 33 sayı, 3'er ribaunt ve asistlik performans sergileyen Mike James ise 34 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi.

Khimki forması giyen Aleksey Shved, Real Madrid'i 102-94 yendikleri karşılaşmada 21 sayı, 13 asist ve 5 ribauntla 31 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

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