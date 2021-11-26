Shanghai'da koronavirüs paniği! Yasaklandı

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından bugün yayımlanan resmi verilere göre, Shanghai'da, yurt dışından gelmemiş olan ve 25 Kasım'da semptomları teyit edilen olan üç koronavirüs vakası tespit edildi.

Shanghai'da görülen son semptomatik enfeksiyon Ağustos ayında bildirilmişti.

Yeni vakalar, Çin'in Delta varyantının neden olduğu büyük salgını kontrol altına almasından yalnızca birkaç gün sonra tespit edildi ve yerel bulaşın önüne geçme çabalarında artan zorluğa işaret etti.

Ulusal sağlık yetkilileri bu ayın başlarında Çin'in hedefinin sıfır vaka sayısını korumak değil, yerel bulaş kümelerinin kısa sürede tespit edilip kontrol altına alınabilmesini sağlamak olduğunu belirtmişti.

YASAKLANDI

Shanghai, seyahat acentelerinin şehirler ve diğer il düzeyindeki bölgeler arasında geziler içeren turizm faaliyetleri düzenlemesini yasakladı.

Kaynak: Reuters

