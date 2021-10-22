Shanina Shaik'tan üstsüz duş selfiesi

Model Shanina Shaik, sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

İç güzelliğe inandığını her fırsatta dile getiren ünlü model Shanina Shaik çıplak pozlarıyla hayal gücüne çok az şey bıraktı.

Victoria's Secret'ın eski modellerinden olan Shaik duştan çıkıp ıslak haliyle aynanın karşısına geçti. Çeşitli pozlar veren model bu hallerini takipçileriyle de paylaştı.

Siyah tangası dışında üzerine hiçbir şey giymeyen model takipçilerini ise ikiye böldü.

Bu denli özel halini paylaşmasını bazı takipçileri aşırı bulurken bazı takipçileri ise doğallığına beğeni yağdırdı.



