Sharbat Gula: National Geographic fotoğrafıyla bilinen 'Afgan kızı' İtalya’ya sığındı

1984'te National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla dünya çapında "Afgan kızı" olarak tanınan Sharbat Gula, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan tahliye edildi. Gula, İtalya'ya sığındı.

İtalya'da Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Sharbat Gula, Ağustos ayında Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkesini terk etmek için sivil toplum kuruluşlarından yardım istedi.

Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan binlerce kişiyi tahliye eden İtalya, Gula'nın da dün Roma'ya getirildiğini açıkladı.

Başbakanlık açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Sharbat Gula, Afganistan'ın ve halkının içinden geçmekte olduğu tarihsel evredeki iniş çıkışları ve çatışmaları sembolize edecek kadar küresel çapta ün kazandı."

Sharbat Gula'nın Peşaver'de mülteci kampında Steve McCurry tarafından çekilen fotoğrafı ertesi yıl National Geographic dergisinin baş sayfasında yayımlanmıştı.

Dergiye göre, bu Gula'nın hayatında çektirdiği ilk fotoğrafıydı ve "gözleri, savaşın kuruttuğu bir ülkenin trajedisini" yansıtıyordu.

Bu fotoğrafla yüzü dünya çapında tanınsa da "Afgan kızın" kim olduğu yıllarca bilinmezliğini korudu.

Fotoğrafın yarattığı ilginin dinmemesi üzerine fotoğrafçı Steve McCurry ve National Geographic ekibi 2002'de "Afgan kızı" tekrar buldu ve ismini, kim olduğunu ilk kez dünyaya duyurdu.

O yıl dergide yayımlanan haberde, "Afgan kızın" Sharbat Gula isimli bir Peştun olduğu, yaşınıysa kendisi de dahil kimsenin kesin olarak bilmediğini ama muhtemelen 28, 29 ya da 30 yaşında olduğu bilgisi yer aldı.

Gula, 2014'te de Pakistan'da sahte kimlikle oturma izni almaya çalışırken yakalandığı iddiası üzerine tekrar haberlere konu olmuştu.

