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SharePlay, iOS 15.1 beta sürümüyle gelecek

24.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi yüzünden her şey dijitalleşti. Karantinaların gelmesiyle birçok etkinlik de ancak dijital olarak yapılmaya başlandı. Apple'ın iOS 15 ile sunacağını söylediği, özellikle karantinalar döneminde çok kullanışlı olabilecek SharePlay özelliği ise iOS 15.1 beta sürümünde görüldü.

SharePlay, iOS 15.1 beta sürümüyle gelecek

Merakla beklenen özellik temel olarak bir FaceTime araması üzerinden video izlemenize, ekran paylaşmanıza veya diğer insanlarla müzik dinlemenize olanak tanıyor. Salı günü yayınlanan beta sürümde bu özelliğin karşımıza çıkması, çok yakında geniş bir sürümle tüm kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.

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AŞI KARTI DETAYI

MacRumors, 15.1 beta sürümünün, kullanıcıların Kovid-19 aşı kartlarını Sağlık uygulamasına ekledikten sonra Cüzdan uygulamasına eklemelerine de izin verdiğini duyurdu. Özellik şimdilik kısıtlı bir bölgede deneniyor. Özelliğin kullanımda olduğu bölgeler arasında California, Hawaii, New York ve Louisiana gibi eyaletlerin yanı sıra eczane sağlayıcıları da mevcut.

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iOS 15.1 beta sürümünde görünen bu özellikler, nihai iOS 15.1 sürümünde yer alacakları anlamına gelmiyor. Ancak kullanıcılar yine de umutla bekliyor diyebiliriz. Apple, SharePlay’in “bu sonbaharda sonra” gönderileceğini söylemişti. Buna da çok az zaman kaldı. Şirkete göre, aşı kartı özelliği “yaklaşan bir yazılım güncellemesine” dahil edilecek, bu yüzden aşı kartını yükleme özelliği daha sonra gelecektir. Ayrıca, iOS 15‘in yeni yayınlandığını göz önünde bulundurursak, iOS 15.1’i görmemiz biraz zaman alabilir.

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