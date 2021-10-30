HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SharePlay özelliği nasıl kullanılır?

SharePlay özelliği nasıl kullanılır?

30.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOS 15 beta sürümünde oldukça sorunlu halde olan SharePlay özelliği bu hafta sunulan iOS 15.1 ile güncellendi.

SharePlay özelliği nasıl kullanılır?

Özellik şu anda iPhone cihazlar için problemsiz bir şekilde çalışıyor. SharePlay şu anda yalnızca küçük bir uygulama koleksiyonuyla çalışıyor olsa da, yakında Disney+’a da gelecek. TikTok uygulamaları bugün özeliği desteklemek için güncellenecek.

İşte iPhone cihazlar için SharePlay kullanma kılavuzu:

Öncelikle, sizin ve arkadaşlarınızın cihazlarınızı iOS 15.1 veya iPadOS 15.1’e güncellediğinizden emin olun. Betada gözlemlediğimiz gibi, herhangi bir şeyi SharePlay yapabilmeniz için bir FaceTime araması başlatmanız gerekiyor. Bir görüşme yaptığınızda, desteklenen bir uygulamayı açın ve ekranın üst kısmında içeriğinizi yayınlamak isteyip istemediğinizi soran bir uyarı göreceksiniz. Bir oturum başlattığınızda, ekranın üst kısmında size katılmalarını sağlayan için bir kutu açılacak.
Çoğunlukla, paylaşımda bulunduğunuz herkesin ilgili uygulamaları (yani TikTok, HBO Max, Showtime, Paramount, Apple TV vb.) yüklemesi gerekir. Bazı durumlarda, bir aboneliğe veya en azından bir hesaba sahip olmaları gerekebilir. Birlikte bir şov izlerken, görüşmedeki herkes duraklatabilir, ileri atlayabilir veya geri alabilir ve bu. Netflix’in birlikte izleme özelliği ne benzer şekilde yapılan değişiklikler tüm katılımcılara yansıyacaktır. Siz bir şey izlerken, FaceTime ekranınızın üstünde resim içinde resim modunda çalışacak ve aramanızda konuşan kişi o kutuda görünecektir. Bir şov izlemek yerine ekranınızı paylaşmak istiyorsanız, FaceTime aramanız sırasında komutlar panelini açmak için ekrana dokunmanız ve önündeki bir kişiye benzeyen sağdaki düğmeye basmanız yeterli olacaktır.

Sosyal medya yeniden şekilleniyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajlarıÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajları
Twitter, Blue abonelik hizmeti için Labs’ı kullanıma sundu Twitter, Blue abonelik hizmeti için Labs’ı kullanıma sundu
Anahtar Kelimeler:
iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Erdoğan imzaladı! İki bakanlıkta kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! İki bakanlıkta kritik atamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.