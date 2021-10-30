SharePlay özelliği nasıl kullanılır?

Özellik şu anda iPhone cihazlar için problemsiz bir şekilde çalışıyor. SharePlay şu anda yalnızca küçük bir uygulama koleksiyonuyla çalışıyor olsa da, yakında Disney+’a da gelecek. TikTok uygulamaları bugün özeliği desteklemek için güncellenecek.

İşte iPhone cihazlar için SharePlay kullanma kılavuzu:

Öncelikle, sizin ve arkadaşlarınızın cihazlarınızı iOS 15.1 veya iPadOS 15.1’e güncellediğinizden emin olun. Betada gözlemlediğimiz gibi, herhangi bir şeyi SharePlay yapabilmeniz için bir FaceTime araması başlatmanız gerekiyor. Bir görüşme yaptığınızda, desteklenen bir uygulamayı açın ve ekranın üst kısmında içeriğinizi yayınlamak isteyip istemediğinizi soran bir uyarı göreceksiniz. Bir oturum başlattığınızda, ekranın üst kısmında size katılmalarını sağlayan için bir kutu açılacak.

Çoğunlukla, paylaşımda bulunduğunuz herkesin ilgili uygulamaları (yani TikTok, HBO Max, Showtime, Paramount, Apple TV vb.) yüklemesi gerekir. Bazı durumlarda, bir aboneliğe veya en azından bir hesaba sahip olmaları gerekebilir. Birlikte bir şov izlerken, görüşmedeki herkes duraklatabilir, ileri atlayabilir veya geri alabilir ve bu. Netflix’in birlikte izleme özelliği ne benzer şekilde yapılan değişiklikler tüm katılımcılara yansıyacaktır. Siz bir şey izlerken, FaceTime ekranınızın üstünde resim içinde resim modunda çalışacak ve aramanızda konuşan kişi o kutuda görünecektir. Bir şov izlemek yerine ekranınızı paylaşmak istiyorsanız, FaceTime aramanız sırasında komutlar panelini açmak için ekrana dokunmanız ve önündeki bir kişiye benzeyen sağdaki düğmeye basmanız yeterli olacaktır.

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