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  4. Sharon Stone 'Beni atmayın' dedi, engellendiği çöpçatan uygulaması Bumble’a geri döndü

Sharon Stone 'Beni atmayın' dedi, engellendiği çöpçatan uygulaması Bumble’a geri döndü

30.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

Amerikalı sinema oyuncusu Sharon Stone, profilinin sahte olduğu düşünülerek atıldığı flört uygulaması Bumble'a geri döndü. Stone, hesabının engellendiğini Twitter mesajında duyurdu ve kendisine ayrımcılık yapılmamasını istedi. Bu mesajın ardından Bumble, 62 yaşındaki Stone'un hesabının yeniden aktif hale getirildiğini açıkladı.

Sharon Stone 'Beni atmayın' dedi, engellendiği çöpçatan uygulaması Bumble’a geri döndü

Amerikalı sinema oyuncusu Sharon Stone, profilinin sahte olduğu düşünülerek atıldığı çöpçatan uygulaması Bumble'a geri döndü.

Stone, hesabının engellendiğini Twitter mesajında duyurdu ve kendisine ayrımcılık yapılmamasını istedi.

https://twitter.com/sharonstone/status/1211521841417736193?s=20

Bu mesajın ardından Bumble, 62 yaşındaki Stone'un hesabının yeniden aktif hale getirildiğini açıkladı.

'Umarım balını bulursun'

Bumble'ın edötörü Clare O'Connor, "Beni kovandan atmayın" diyen Stone'a, "İnan bize seni kesinlikle kovanda yeniden istiyoruz. Umarım balını bulursun" diye yanıt verdi. Bumble, İngilizce'de arı vızıltısı anlamına geliyor. Bumble'ın diğer benzer uygulamalardan farkı diyaloğu kadınların başlatması.

Altın Küre ödüllü Sharon Stone'un hesabının bazı kullanıcıların sahte profil şikayeti üzerine engellendiği belirtiliyor.

Stone, 1980 ve 90'lı yıllarda Gerçeğe Çağrı (Total Recall), İyilik Meleği (The Mighty) ve Casino gibi birçok ünlü filmde oynamıştı.

Ancak oyuncu en çok, 1992 yapımı Temel İçgüdü (Basic Instict) filmindeki, polis sorgusunda iç çamaşırı giymediği sahneyle adından söz ettirmişti.

İlk evliliğini yapımcı Michael Greenburg ile yapan Stone, 2004'te ikinci eşi gazeteci Phil Bronstein'den boşanmıştı.

Stone, 2014'te "Flört için uygunum" demiş, geçen yıl de İngiliz şarkıcı Elton John'la katıldığı bir televizyon programında uzun boylu erkeklerden hoşlandığını söylemişti.

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