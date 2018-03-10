Sharon Stone'dan 60 yaş pozu

Temel İçgüdü filmiyle büyük şöhrete kavuşan Sharon Stone, 60. yaşında da kusursuz fiziği ile dikkat çekti.

2 / 17 Biri eski eşiyle olmak üzere 3 tane evlatlık oğlu bulunan dünyaca ünlü oyuncu, yeni yaşının şerefine New York Times'tan Harry Eelman'ın objektifine poz verdi.

3 / 17 Gazeteye verdiği röportajda yıllara nasıl meydan okuduğunu anlatan Stone, "Formunu korumak için pilates yapıyorum.

4 / 17 Evimde aletli pilates stüdyosu var. Bazen de spor salonuna girip egzersizlerimi yapıyorum" dedi.