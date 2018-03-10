Sharon Stone'dan 60 yaş pozu

Temel İçgüdü filmiyle büyük şöhrete kavuşan Sharon Stone, 60. yaşında da kusursuz fiziği ile dikkat çekti.
Sharon Stone
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1992 yılından rol aldığı 'Basic Instinct' (Temel içgüdü) filmiyle bir anda yıldızı parlayan Sharon Stone, 60 yaşına girdi.
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Biri eski eşiyle olmak üzere 3 tane evlatlık oğlu bulunan dünyaca ünlü oyuncu, yeni yaşının şerefine New York Times'tan Harry Eelman'ın objektifine poz verdi.
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Gazeteye verdiği röportajda yıllara nasıl meydan okuduğunu anlatan Stone, "Formunu korumak için pilates yapıyorum.
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Evimde aletli pilates stüdyosu var. Bazen de spor salonuna girip egzersizlerimi yapıyorum" dedi.
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Saatlerce koşu bandında ter dökmekten hoşlanmadığını vurgulayan oyuncu, bunun yerine sevdiği bir şarkı eşliğinde dans ettiğini söyledi.
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