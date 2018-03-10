MAGAZİN

Sharon Stone'dan 60 yaş pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Sharon Stone, 60'ıncı yaşını verdiği birbirinden cesur pozlarla kutladı.

Temel İçgüdü filmiyle büyük şöhrete kavuşan Sharon Stone, 60. yaşında da kusursuz fiziği ile dikkat çekti.

Sharon Stone

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1992 yılından rol aldığı 'Basic Instinct' (Temel içgüdü) filmiyle bir anda yıldızı parlayan Sharon Stone, 60 yaşına girdi.

1992 yılından rol aldığı 'Basic Instinct' (Temel içgüdü) filmiyle bir anda yıldızı parlayan Sharon Stone, 60 yaşına girdi.
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Biri eski eşiyle olmak üzere 3 tane evlatlık oğlu bulunan dünyaca ünlü oyuncu, yeni yaşının şerefine New York Times'tan Harry Eelman'ın objektifine poz verdi.

Biri eski eşiyle olmak üzere 3 tane evlatlık oğlu bulunan dünyaca ünlü oyuncu, yeni yaşının şerefine New York Times'tan Harry Eelman'ın objektifine poz verdi.
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Gazeteye verdiği röportajda yıllara nasıl meydan okuduğunu anlatan Stone, "Formunu korumak için pilates yapıyorum.

Gazeteye verdiği röportajda yıllara nasıl meydan okuduğunu anlatan Stone, "Formunu korumak için pilates yapıyorum.
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Evimde aletli pilates stüdyosu var. Bazen de spor salonuna girip egzersizlerimi yapıyorum" dedi.

Evimde aletli pilates stüdyosu var. Bazen de spor salonuna girip egzersizlerimi yapıyorum" dedi.
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Saatlerce koşu bandında ter dökmekten hoşlanmadığını vurgulayan oyuncu, bunun yerine sevdiği bir şarkı eşliğinde dans ettiğini söyledi.

Saatlerce koşu bandında ter dökmekten hoşlanmadığını vurgulayan oyuncu, bunun yerine sevdiği bir şarkı eşliğinde dans ettiğini söyledi.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YAKIYOR BE 60INDA OLMASINA RAĞMEN:))
oldum olası bu hatuna hayranım:))
taş gibi hatun valla offf...
İşte 60 yaş buna derim
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