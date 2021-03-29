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Sharon Stone: Doktor izin almadan göğüslerimi...

29.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Sharon Stone geçirdiği ameliyatın ardından yaşadığı şoke edici olayı anlattı. Sharon Stone açıklamasında doktorun kendisine sormadan göğüslerini büyüttüğünü söyledi.

Sharon Stone: Doktor izin almadan göğüslerimi...

Sharon Stone, iyi huylu tümörlerin alınmasının ardından göğüs bölgesinin yeniden şekillendirilmesi için 2001'de geçirdiği operasyondan sonra göğüslerinin büyüdüğünü fark ettiğini açıkladı.

Stone yaptığı açıklamada ameliyattan çıktıktan sonra göğüslerinin "bir fincan boyutu kadar daha büyüdüğü" şoke edici olayı anlattı.

Independent Türkçe'nin haberine göre 63 yaşındaki oyuncu The Beauty of Living Twice isimli anılarında neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda doktorunun kendisine "daha büyük, daha iyi göğüslerle daha iyi görüneceğini düşündüğünü" söylediğini açıkladı.

Ünlü oyuncu açıklamasında "Sargılarım çıktığında tam bir fincan boyutu kadar daha büyük göğüslere sahip olduğunu fark ettim. Vücudumu benim bilgim ve onayım olmadan değiştirmişti." dedi.

Stone bahsi geçen kitabında 2001'de felç geçirdiğini ve subaraknoid kanama yaşadığını da anlatıyor. Oyuncu söz konusu kanamanın 9 gün boyunca sürdüğünü açıklamıştı. Stone yaşadığı olayı şu ifadelerle anlatmıştı: Oda çok sessizdi. Oda çok sessiz olduğunda ve kimse sizi iyileştirmeye çalışmadığında ölümün ne kadar yakın olduğunu ve her şeyin ne kadar ciddi olduğunu anlarsınız.

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Sharon Stone
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