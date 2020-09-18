Sharon Stone işler böyle işliyor dedi ve anlattı: 'Kucağına oturmamı istedi'

Yılların eskitemediği oyunculardan Sharon Stone, yaşadığı tacizi isim vermeden anlattı. Town & Country dergisinin ekim sayısının kapağına konuk olan Sharon Stone, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve sinema sektöründe maruz kaldığı cinsel tacizi anlattı:

'Yönetmen sahnede yön bulmam için kucağına oturmamı istedi. Ona kucağına oturmayacağımı söyledim. Beni az kalsın karavana geri gönderecekti. İşler böyle işliyor.'

Dergide aktarılana göre söz konusu olay, aktrisin “para kazanma kabiliyetinin zirvesinde olduğu” bir dönemde gerçekleşti.

Sharon Stone, kariyerinde zirveyi Temel İçgüdü 2 (Basic Instinct 2) filmiyle gördü. Yıldız oyuncu bu filmden 13 milyon dolardan fazla para kazanmıştı.

"GÖĞÜSLERİMİ GÖRMEK İSTİYORLAR"

Temel İçgüdü serisiyle bir erotik film ikonuna dönüşen Stone, “İnsanlar hala göğüslerimi görmek istiyor, 62 yaşındayım!” diye konuştu. Pensilvanyalı oyuncu 1990’lı yıllarda nasıl ün kazandığını ise şöyle açıkladı:

"Sanırım insanların gerçekten bir seks sembolüne ihtiyacı vardı. Demek istediğim, öyle seksi olduğumu hiç düşünmemiştim. Temel İçgüdü’yü çektiğimde karanlık tarafımı keşfettim ve onunla arkadaş oldum. Kendi kendimden korkmamalıydım. Bence insanlar bunu seksi buluyor."