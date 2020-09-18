HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sharon Stone işler böyle işliyor dedi ve anlattı: 'Kucağına oturmamı istedi'

Sharon Stone işler böyle işliyor dedi ve anlattı: 'Kucağına oturmamı istedi'

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 07:47 | Son Güncelleme

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sharon Stone: "Yönetmen kucağına oturmamı istedi, seyirciler hala göğüslerimi görmeyi umuyor."

Sharon Stone işler böyle işliyor dedi ve anlattı: 'Kucağına oturmamı istedi'

Yılların eskitemediği oyunculardan Sharon Stone, yaşadığı tacizi isim vermeden anlattı. Town & Country dergisinin ekim sayısının kapağına konuk olan Sharon Stone, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve sinema sektöründe maruz kaldığı cinsel tacizi anlattı:

'Yönetmen sahnede yön bulmam için kucağına oturmamı istedi. Ona kucağına oturmayacağımı söyledim. Beni az kalsın karavana geri gönderecekti. İşler böyle işliyor.'

Dergide aktarılana göre söz konusu olay, aktrisin “para kazanma kabiliyetinin zirvesinde olduğu” bir dönemde gerçekleşti.

33259814-8739857-image-a-1_1600270184730

Sharon Stone, kariyerinde zirveyi Temel İçgüdü 2 (Basic Instinct 2) filmiyle gördü. Yıldız oyuncu bu filmden 13 milyon dolardan fazla para kazanmıştı.

"GÖĞÜSLERİMİ GÖRMEK İSTİYORLAR"

Temel İçgüdü serisiyle bir erotik film ikonuna dönüşen Stone, “İnsanlar hala göğüslerimi görmek istiyor, 62 yaşındayım!” diye konuştu. Pensilvanyalı oyuncu 1990’lı yıllarda nasıl ün kazandığını ise şöyle açıkladı:

"Sanırım insanların gerçekten bir seks sembolüne ihtiyacı vardı. Demek istediğim, öyle seksi olduğumu hiç düşünmemiştim. Temel İçgüdü’yü çektiğimde karanlık tarafımı keşfettim ve onunla arkadaş oldum. Kendi kendimden korkmamalıydım. Bence insanlar bunu seksi buluyor."

gg54-3

Marilyn Monroe’nun kariyeri boyunca neler hissettiğini çok iyi anladığını söyleyen Stone, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Marilyn Monroe için çok zor olmuştu. Bus Stop ve The Misfits gibi gerçekten önemli filmler çekti. Ama yine de o şey olmaktan kurtulamadı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Komşusunu önce darbetti, ardından bıçakladıKomşusunu önce darbetti, ardından bıçakladı
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Mersin’e şehit ateşi düştü
Mersin’e şehit ateşi düştü
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Husumetli komşusunu önce darbetti, ardından bıçakladı
Komşusunu önce darbetti, ardından bıçakladı
Barışmak için buluştuğu eşine dehşeti yaşattı!
Barışmak için buluştuğu eşine dehşeti yaşattı!
Komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış
Komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış
Isparta'da Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi
Isparta'da ele geçirildi! Tam bin 800 yıllık
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı
Tokat Bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği tarifi nedir? Bat yemeği malzemeleri neler?
Tokat Bat yemeği nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.