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Sharon Stone neden çıplak pozlar verdiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Sharon Stone, Hollywood’da 90'lı yıllarda ‘kadın düşmanlığının' hakim olduğunu belirterek vücuduyla barışmanın zaman aldığını söyledi. Stone ayrıca, "İlk zamanlar fazla maskülen algılandım. Sırf bunu değiştirebilmek için yarı çıplak poz verdim" dedi.

1990'lı yılların fenomen oyuncusu Sharon Stone, bilinmeyenlerini anlattı.

Vogue dergisinin Almanca edisyonuna röportaj veren oyuncu, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili konuştu.

'BECERİLEBİLİR TERİMİ...'

Hollywood'da o yıllarda 'kadın düşmanılığının' hakim olduğunu söyleyen 62 yaşındaki oyuncu, bu algı nedeniyle uzun dönem dış görünüşünü sorguladığını ve kendisiyle barışmakta güçlük çektiğini söyledi. 1992 yapımı Temel İçgüdü filmiyle dünya çapında şöhret kazanan Stone, "Bir model ve oyuncu olarak kariyerime başladığımda, 'becerilebilir' terimi, 'çalışmaya uygun' ve 'kameraya uyumlu' ile eşanlamlıydı" diye konuştu.

'YARI ÇIPLAK POZ VERDİM ÇÜNKÜ...'

Kendisinin ise kaslı ve atletik vücut yapısından dolayı maskülen algılandığını belirten Stone, "Bu algıyı değiştirebilmek için Playboy'a yarı çıplak poz vermiştim" dedi.
2001 yılında, 43 yaşındayken felç geçiren Stone, bu hastalığın kariyerini kesintiye uğrattığını, yıllarca tedavi gördüğünü, konuşmayı ve hatta tekrar düzgün görmeyi öğrendiğini anlattı.

Şubat ayında bir çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberiyle gündeme geldiği hatırlatılan Stone, internette gerçek hayatta hiç tanışmadığı erkeklerle tanışma fırsatı bulduğunu söyleyerek şu anda bir havacılık mühendisiyle sohbet ettiğini belirtti. Ünlü yıldız 1984 ile 1987 yılları arasında senarist Michael Greenburg ile evli kaldı. 1998 ile 2004 yılları arasında ise gazeteci Phil Bronstein ile evliydi. Bu evlilikten şimdi 19 yaşında olan oğlu Roan dünyaya geldi. Stone, daha sonra oğulları Quinn (13) ve Laird’ı (14) evlat edindi.


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sharon stone, magazin,

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