Shazam Instagram Hikayeler özelliği ile güncellendi!

Apple, geçtiğimiz aylarda Shazam’ı bünyesine katmak için kolları sıvamıştı. Ancak Avrupa’da bu satın alma işlemi için bir inceleme başlatılmış ve Apple’ın yoluna taş konulmuştu. Cupertinolu firma bu engelleri geçtiğimiz hafta aşmış ve Shazam’ı bünyesine katmayı başarmıştı. iOS 13 ile farklı bir Shazam+Apple Music entegrasyonunun geleceğinin sinyallerini veren Apple, bugün önemli bir hamle daha yaptı.

Müzik bulma uygulaması olan Shazam, bugün aldığı güncelleme ile Instagram Hikayeler entegrasyonuna kavuştu. Shazam Instagram Hikayeler entegrasyonu sayesinde; Shazam üzerinde bulduğunuz şarkı veya içerikleri direkt olarak Instagram Hikayeler’de paylaşabiliyorsunuz. Şimdilik iOS kullanıcılarına sunulan bu özellik önümüzdeki günlerde Android’e de gelecek.

Shazam’ın Instagram Hikayeler özelliğini kullanabilmek için uygulamayı son sürümüne güncellemeniz yeterli olacaktır.

Apple’ın Shazam hamlesi Apple Music’i daha sosyal kullanma imkanını firmaya tanıyor. Tahminlerimize göre; ilerleyen yıllarda özellikle iOS 13 güncellemesi ile Apple Music, Spotify’dan daha kolay ve işlevsel bir müzik deneyimi sunacak. Hala çalma listesi konusunda zayıf olan Apple Music’in bu açığını nasıl kapatacağı ise henüz bilinmiyor.

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