MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sheeraz Hasan'dan Kim Kardashian'a şehrin ortasında evlilik teklifi

Sheeraz Hasan'dan Kim Kardashian'a şehrin ortasında evlilik teklifi

12.05.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile 2014 yılında yaptığı evliliği bitirmeye karar veren Kim Kardashian'a beklenmedik bir evlilik teklifi geldi. Üstelik de herkesin görebileceği şekilde.

Sheeraz Hasan'dan Kim Kardashian'a şehrin ortasında evlilik teklifi

Dört çocuk annesi Kim Kardashian'a billboard'lı evlilik teklifi geldi. Medya gurubu Sheeraz Hasan, Los Angeles'ın ünlü Sunset Bulvarı'ndaki bir binaya yerleştirdiği bir reklam tabelası aracılığıyla Kim Kardashian'dan kendisiyle evlenmesini istedi.

SPL5226345_002

Sheeraz Hasan'ın bir aylığı 150 bin dolara kiraladığı bu billboard'da kendi fotoğrafı ve üzerinde de "Kim K, evlen benimle" yazısı yer alıyor.

SPL5201254_011

Kim Kardashian ile Sheeraz Hasan, Kardashian'ın kariyerinin ilk dönemlerinde, çeşitli etkinliklerde sık sık birlikte görüntüleniyorlardı.

SPL5226345_001

İngiltere doğumlu Pakistan asıllı Hasan Sheeraz, birlikte çalıştığı kişi ve kuruluşların tanıtımı için düzenlediği başarılı kampanyalarla tanınıyor. Sheeraz'ın birlikte çalıştığı ünlüler arasında Kim Kardashian'ın yanı sıra Paris Hilton, Justin Bieber, Priyanka Chopra, Miley Cyrus ve Zendaya da bulunuyor.
SPL5201254_016

Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Sheeraz Hasan, Londra'daki aile restoranının işletmesini üzerine almak zorunda kaldı. Sahip olduğu ticari zeka da o sırada ortaya çıktı. Restoranı, haftanın yedi günü 24 saat açık tutabilmek için o dönem İngiltere'nin en gözde rado programlarından biriyle bir anlaşma yaptı. Programın yayın saatlerinde sunucu için özel yiyecek servisi ayarladı. Bu akıllıca anlaşma sayesinde Sheeraz Hasan, ailenin kazancını 3 bin dolardan 40 bin dolara yükseltti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Survivor'da anlamlı ödül için yarıştılar!Survivor'da anlamlı ödül için yarıştılar!
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

Netanyahu'dan skandal sözler: Saldırmaya devam edeceğiz

Netanyahu'dan skandal sözler: Saldırmaya devam edeceğiz

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.