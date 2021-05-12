Sheeraz Hasan'dan Kim Kardashian'a şehrin ortasında evlilik teklifi

Dört çocuk annesi Kim Kardashian'a billboard'lı evlilik teklifi geldi. Medya gurubu Sheeraz Hasan, Los Angeles'ın ünlü Sunset Bulvarı'ndaki bir binaya yerleştirdiği bir reklam tabelası aracılığıyla Kim Kardashian'dan kendisiyle evlenmesini istedi.

Sheeraz Hasan'ın bir aylığı 150 bin dolara kiraladığı bu billboard'da kendi fotoğrafı ve üzerinde de "Kim K, evlen benimle" yazısı yer alıyor.

Kim Kardashian ile Sheeraz Hasan, Kardashian'ın kariyerinin ilk dönemlerinde, çeşitli etkinliklerde sık sık birlikte görüntüleniyorlardı.

İngiltere doğumlu Pakistan asıllı Hasan Sheeraz, birlikte çalıştığı kişi ve kuruluşların tanıtımı için düzenlediği başarılı kampanyalarla tanınıyor. Sheeraz'ın birlikte çalıştığı ünlüler arasında Kim Kardashian'ın yanı sıra Paris Hilton, Justin Bieber, Priyanka Chopra, Miley Cyrus ve Zendaya da bulunuyor.



Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Sheeraz Hasan, Londra'daki aile restoranının işletmesini üzerine almak zorunda kaldı. Sahip olduğu ticari zeka da o sırada ortaya çıktı. Restoranı, haftanın yedi günü 24 saat açık tutabilmek için o dönem İngiltere'nin en gözde rado programlarından biriyle bir anlaşma yaptı. Programın yayın saatlerinde sunucu için özel yiyecek servisi ayarladı. Bu akıllıca anlaşma sayesinde Sheeraz Hasan, ailenin kazancını 3 bin dolardan 40 bin dolara yükseltti.



