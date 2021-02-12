Shell: Petrol sızıntısından zarar gören Nijeryalılar, İngiltere'de şirket aleyhine dava açabilecek

İngiltere'de Yüksek Mahkeme**, Nijerya'da Nijer N**ehri D**eltası**'nda yaşayanların, çevre kirliliği nedeniyle dev petrol şirketi Shell'e İngil**iz**e mahkemelerinde dava açabileceklerine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, daha önce şirketin bu konuda haklı olduğuna hükmeden temyiz mahkemesinin kararını hatalı buldu.

Son karar, beş yıldır hukuk mücadelesi yürüten Nijeryalılar için büyük bir hukuk zaferi.

Nijer Deltası'nda yaşayan 42 bin 500 kişi, petrol şirketinin onlarca yıl çevreyi kirletmesinin hayatlarına, sağlıklarına ve doğal çevrelerine büyük zarar verdiğini söyleyerek dava açmışlardı.

Shell ise petrol üretimi ile çevreye zarar verildiğini reddetmiyor ancak bölgedeki faaliyetini Nijerya hukukuna tabi olarak kurulmuş bir şirketinin yürüttüğünü, dolayısıyla konunun Nijerya mahkemelerinde görülmesi gerektiğini savunuyordu.

Nijer Deltası'ndaki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini Shell gerçekleştiriyor.

Bu tür davalarda İngiltere'nin en yüksek temyiz makamı de olan Yüksek Mahkeme, Nijer Deltası'nda Bille ve Ogoniland bölgesinden Ogale halklarının, Royal Dutch Shell şirketine karşı açtıkları davanın, yeterli hukuki dayanağı bulunduğuna ve İngiltere mahkemelerinde görülmesinin yerinde olduğuna karar verdi.