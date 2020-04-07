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Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ücretsiz dağıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Steam’e bir anda rakip olan Epic Games, yaptığı özel oyun anlaşmalarının yanı sıra her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar ile PC sahiplerinin gönlünü kazanmıştı. Ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, önümüzdeki haftanın oyununu açıkladı.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ücretsiz dağıtılacak

Epic Games, koronavirüs salgını dolayısıyla evde duranlar için gayet kaliteli bir yapım olan Sherlock Holmes: Crimes and Punishments oyununu ücretsiz olarak sunacak.

PC için Steam’de 59 TL dijital satış fiyatına sahip olan oyunda isminden de tahmin edebileceğiniz gibi dedektiflik yapacaksınız. 2014 yılında çıkan ancak bulmacaları ile hala taş gibi yapım olan bu oyunu Epic Games kütüphanenize önümüzdeki günlerde ekleyebileceksiniz.

Sistem gereksinimleri ile PC’leri yormayacak olan oyunda bir dedektif olarak, cinayetler, kayıp vakaları, baş döndüren hırsızlık olayları ve seni zaman zaman fantastik dünyalara götürecek sayısız soruşturmalar gibi birbirinden farklı olayları çözmek için çabalayacaksınız.

Türkçe dil seçeneğine de sahip olan oyunu ücretsiz olduğunda mutlaka denemenizi öneriyoruz. Oyunun Epic Games sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. Son olarak Epic Games Store’da birbirinden güzel oyunda indirimlerin olduğunu belirtelim. Bu indirimler arasında; Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human, Borderlands 3, Control, Metro Exudos gibi birbirinden güzel yapımların olduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games Steam Sherlock Holmes: Crimes and Punishments oyun ücretsiz oyun

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