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Shopping tartışmasında esnaf dernek başkanına saldırı

23.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemer Esnafları ve Turizmciler Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir, kendi mağazasında saldırıya uğradı.

Kemer Esnafları ve Turizmciler Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir, kendi mağazasında saldırıya uğradı. Yaşananlar mağazadaki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, olayla ilgili otel işletmecisi iki kardeşin ifadeleri alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kemer’de yıllardır süren shopping tartışması, Kiriş Mahallesi’nde eskiden kumarhane olarak kullanılan binanın shopping yapılacağı haberi üzerine alevlendi. Son günlerde Yeni Mahalle’deki oteller bölgesinde yeni inşa edilen bir otelin bordum katına deri mağazası ve avm yapılacağı haberi üzerine KESDER, Kemer Esnaf ve Sanatkarları Odası, Kemer Turizmci ve İşadamları Derneği-KEMİAD yöneticileri Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na giderek konuyla ilgili taleplerini dile getirdi ve destek istedi. Görüşme sırasında başkan Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal, STK temsilcilerine böyle bir avm yapılmayacağını söyledi.
10 gün önce gerçekleşen bu görüşmeden sonra KESDER Başkanı Abdullan Çilengir’in Atatürk Caddesi üzerindeki mağazasına arka arkaya gelen 2 kişi iddiaya göre “Sen bizi şikayet etmişsin, elimde kamera kaydı var” diye tehdit ve hakaret etti. Saldırganlar, “Küfür etmeyin” diyen Çilengir’in kafasına ve vücuduna vurmaya başladı. Darp sebebiyle Çilengir’in kulağı kanarken, şüpheliler hiçbir şey olmamış gibi mağazadan ayrıldı.
Olayın duyulması ile Abdullah Çilengir Kemer Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak ayakta tedavi görürken, polis şüpheli Nihat A. ve Murat A.’yı ifadelerini almak için karakola getirdi.
Karakoldaki işlemler sürerken çevrede toplanmaya başlayan esnaf grubu, açıklama yapmak ve yardım istemek üzere belediye binası önüne geldi.
Burada bir açıklama yapan esnaftan Erdal Saltık olayın gelişimini anlattı ve “Bu sabah dükkanında bir darp olayına maruz kalıyor. Sopalı üç kişi dükkanını basıyor. Son dönemlerde hem Kiriş’te hem de Anadolu Hastanesi’nin yanında bize göre yasal olmayan bir girişim var. Biz ekmeğimizin peşinde koşuyoruz. Bir yıldır pandemiden dolayı esnaf olarak zaten çok ciddi sıkıntılar içindeyiz. Sözcümüz olarak Abdullah Çilengir mücadeleyi en iyi şekilde yapıyor. Bugün sanki devlet zafiyeti varmış gibi dükkanının basılması ve darp edilmesi onun temsilcisi olduğu 2500 esnafın ve doğal olarak 10 bir kişiyi temsil eden bir aileye atılmış bir tokattır. Ekmeğimizle ilgili mücadelede hiçbir zaman geri adım atmayacağız” diye konuştu ve saldırıyı kınadı.
Kemer Belediye Başkan Necati Topaloğlu da yaptığı konuşmada, “Bugün yapılan olayı biz zaten şiddetle kınadık. Belediyenin sosyal medyasında ve kendi sosyal medyamda kınadım. Abdullah Çilengir’le de görüştük konuyu anlattı. Yapılan çok yanlıştık yüzde bir milyon karşısındayız. Abdullah bey buradaki esnafların temsilcisi olarak 8-10 yıldır mücadele eden bir kardeşimizdir” diye konuştu.

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