HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Shuai Peng: Kadınlar Tenis Birliği, eski Çin Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenisçinin son e-mailine şüpheyle yaklaştı

Shuai Peng: Kadınlar Tenis Birliği, eski Çin Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenisçinin son e-mailine şüpheyle yaklaştı

18.11.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), iki haftadır kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Shuai Peng'in gönderdiği iddia edilen e-maile şüpheyle yaklaştı. WTA, kamuoyunun, kayıp tenisçinin güvende olduğuna dair bağımız kaynaklarca teyit edilmiş somut bir kanıtı görmesi gerektiğini açıkladı.

Shuai Peng: Kadınlar Tenis Birliği, eski Çin Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenisçinin son e-mailine şüpheyle yaklaştı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), iki haftadır kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Shuai Peng'in gönderdiği iddia edilen e-maile şüpheyle yaklaştı.

WTA, kamuoyunun, kayıp tenisçinin güvende olduğuna dair bağımız kaynaklarca teyit edilmiş somut bir kanıtı görmesi gerektiğini açıkladı.

Daha önce sosyal medyada eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçlayan Shuai Peng'in gönderdiği öne sürülen e-mailde, "Kayıp değilim. Güvenliğimle ilgili bir sorun yok. Sadece evde dinleniyorum. Her şey yolunda" ifadeleri yer alıyor.

E-mailde ayrıca cinsal saldırı iddiasının doğru olmadığı belirtiliyor.

Suçlanan Zhang Gaoli 2013-2018 yılları arasında Çin Başbakan Yardımcısı'ydı ve Devlet Başkanı Şi Jinping'e en yakın isimlerden biriydi.

'İnanmakta zorlanıyorum'

WTA Başkanı Steve Simon, kurumun internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu e-maili Shuai Peng'in yazdığına inanmakta zorlanıyorum" dedi.

Steve Simon, "Shuai Peng eski bir üst düzey Çinli bürokrata karşı cinsel taciz iddiasında bulunarak inanılmaz bir cesaret örneği gösterdi" ifadelerini kullandı.

Simon cinsel saldırı iddiasının da incelenmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada pek çok kişi de e-maile şüpheyle yaklaştı.

Novak Djokovic ve Naomi Osaka gibi ünlü tenişsçiler de Shuai Peng'le ilgili kaygılarını dile getirmişlerdi.

35 yaşındaki Shuai Peng, Tayvanlı Hsieh Su-wei ile birlikte 2013 yılında Wimbledon, 2014'te de Fransa Açık'ta Çift Kadınlar kategorisinde şampiyon olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil""Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil"
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Tüm yetişkinlere 3. doz için onay başvurusuTüm yetişkinlere 3. doz için onay başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.