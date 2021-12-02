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Shuai Peng: WTA, kayıp tenisçiyle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle Çin'deki tenis turnuvalarını iptal etti

02.12.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunduktan sonra kendisinden üç hafta boyunca haber alınamayan tenisçi Shuai Peng'le ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle ülkedeki turnuvaları iptal etti.

Shuai Peng: WTA, kayıp tenisçiyle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle Çin'deki tenis turnuvalarını iptal etti

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunduktan sonra kendisinden üç hafta boyunca haber alınamayan tenisçi Shuai Peng'le ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle ülkedeki turnuvaları iptal etti.

WTA Başkanı Steve Simon, Peng'in "özgür, güvende ve tehdit altında olmadığı" konusunda ciddi kaygılarının bulunduğunu söyledi.

Simon, eğer 2022'de Çin'deki turnuvalar gerçekleştirilseydi, oyuncu ve ekiplerin orada karşılaşacağı riskler hakkında endişe duyacaklarını bildirdi.

"Kadınların eşitliğini temel alarak kurulan WTA'nın ve oyuncularının seslerinin bastırılmasına izin vermeyeceğim" diye konuşan Simon, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüm ama Çinli liderler WTA'ya başka seçenek bırakmadı. Çin istediğimiz adımları atmazsa oyuncularımızı ve ekiplerimizi riske edemeyiz."

Kurum, Peng'in cinsel saldırı iddiaları hakkında inceleme başlatılması yönündeki çağrısını tekrarladı.

Buna karşılık Çin de sporun siyasileşmesine karşı olduğunu söyledi.

Turnuvaların iptal edildiğine dair haberler Çin medyasından ve internetten silindi.

Ancak WTA'nın Çin'deki Weibo sosyal medya hesabı hala aktif.

Shuai Peng, kendisinden haber alınamayan üç haftadan sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile bir görüntülü görüşme gerçekleştirmiş, "güvende ve iyi" olduğunu söylemişti.

Ancak WTA bu videonun Peng'in güvenliği hakkında "yeterli bir kanıt" olmadığını söyledi.

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