HABER
  4. Şi Cinping'in Myanmar ziyaretinde Kuşak ve Yol projesi ön planda

Şi Cinping'in Myanmar ziyaretinde Kuşak ve Yol projesi ön planda

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Şi Cinping'in Myanmar ziyaretinde Kuşak ve Yol projesi ön planda

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Myanmar ziyaretinde Kuşak ve Yol projesi kapsamında çok sayıda anlaşmaya imza attı.

Çin basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Şi, Güney Asya ülkelerinden Myanmar ziyareti çerçevesinde Myanmar lideri Aung Sang Suu Çii ile görüştü.

Çin'den Myanmar'a 19 yıl aradan sonra ilk kez devlet başkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette, Pekin yönetiminin tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol inisiyatifi kapsamında ticaret, yatırım, bölgesel iş birliği alanlarında çok sayıda anlaşma imzalandı.

Çin basınında anlaşmaların içeriği ve sayısına ilişkin detay yer almazken, Batılı kaynaklarda bu sayının 33 olduğu belirtildi.

Söz konusu inisiyatif kapsamında, Çin'in güneyini Hint Okyanusu'na demiryolu ile bağlamayı hedefleyen Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru (CMEC) projesinin hızlandırılması, iki ülke sınırında özel ekonomik bölge kurulması ve Yangon'da yeni bir şehir projesi inşa edilmesi için anlaşmaya varıldı.

Şi, görüşmede "Mevcut durumda Çin ve Myanmar ulusal kalkınmada yeni bir döneme girdi. İkili ilişkiler yeni kalkınma fırsatlarıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

CMEC'in inşasının hızlandırılması ve tamamlanması gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nun inşası iki tarafın Kuşak ve Yolu ortak inşasında en yüksek önceliğe sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, tarafların, karayolu, demiryolu, elektrik ve iletişim şebekesi konusunda kapsamlı planlar uygulaması gerektiğine dikkati çekerek, ülkelerin kalkınma yolunda kendi tercih ettikleri rotaya saygı duyduğunu belirtti.

Myanmar'ın çıkarlarını savunmasını desteklediklerini kaydeden Şi, "Çin, Myanmar içi barış sürecinin teşvik edilmesini ve etnik uzlaşının uygulanmasını destekliyor, bu konuda olumlu rol oynamaya hazır." ifadelerini kullandı.

Myanmar lideri Suu Çii de Çin'in ikili ilişkilerde ve uluslararası arenada Myanmar'ı anladığını ve desteklediğinin altını çizerek, Pekin yönetiminin ülkesindeki "barış süreci"nde olumlu rol oynamaya devam etmesini umduklarını dile getirdi.

- Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru

Kuşak ve Yol'un Myanmar ayağı olarak inşa edilen CMEC, Çin'in Yünnan eyaletinden başlayarak Hint Okyanusu'na demiryoluyla ulaşmayı hedefliyor.

Çin ile Myanmar arasında inşa edilen ve uzunluğu bin 420 kilometreyi bulan ham petrol boru hattı 2013'te, doğal gaz boru hattı ise 2017'de devreye alınmıştı.

Söz konusu boru hattı projelerinin tamamlanmasının ardından 2018'de fizibilite çalışmaları başlayan demiryolu hattı Yünnan'ın Kunming kentinden başlayarak Myanmar'ın güneydoğusunda Yangon, güneybatısında ise Arakan kentine bağlanacak. Trenlerin saatte 160 kilometre hızda gitmesine imkan tanıyacak demiryolu projesinin toplam uzunluğu bin 700 kilometre olacak.

Ayrıca koridor projesi kapsamında Myanmar’ın Hint Okyanusu'na çıkış kapısı olan Arakan eyaletindeki Kyaukphyu kasabasına özel ekonomi bölgesi adı altında "derin deniz limanı" ve "sanayi bölgesi" inşa edilecek. Derin deniz limanı projesi ve sanayi parkı yüzlerce hektarlık alanı kaplayacak. Limanın önemli bir lojistik merkez olması bekleniyor.

Söz konusu koridor projesiyle Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi üzerinden Hint Okyanusu'na deniz yoluyla bağlanan Malakka Boğazı üzerinden katedilen mesafeyi kısaltırken, Hint Okyanusu üzerinden Çin-Hindistan rekabetini de yeni bir seviyeye taşıyacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştüKemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü
KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum”KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum”
Anahtar Kelimeler:
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru kuşak ve yol

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması: Çok önemli şeyler var…

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Berlin ziyareti açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

İletişim Başkanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’deki Libya Konferansına katılıyor

Dünyanın gözü orada! Erdoğan da gidiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul'a ikinci itiraz! Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.