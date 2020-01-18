Şi Cinping'in Myanmar ziyaretinde Kuşak ve Yol projesi ön planda

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Myanmar ziyaretinde Kuşak ve Yol projesi kapsamında çok sayıda anlaşmaya imza attı.

Çin basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Şi, Güney Asya ülkelerinden Myanmar ziyareti çerçevesinde Myanmar lideri Aung Sang Suu Çii ile görüştü.

Çin'den Myanmar'a 19 yıl aradan sonra ilk kez devlet başkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette, Pekin yönetiminin tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol inisiyatifi kapsamında ticaret, yatırım, bölgesel iş birliği alanlarında çok sayıda anlaşma imzalandı.

Çin basınında anlaşmaların içeriği ve sayısına ilişkin detay yer almazken, Batılı kaynaklarda bu sayının 33 olduğu belirtildi.

Söz konusu inisiyatif kapsamında, Çin'in güneyini Hint Okyanusu'na demiryolu ile bağlamayı hedefleyen Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru (CMEC) projesinin hızlandırılması, iki ülke sınırında özel ekonomik bölge kurulması ve Yangon'da yeni bir şehir projesi inşa edilmesi için anlaşmaya varıldı.

Şi, görüşmede "Mevcut durumda Çin ve Myanmar ulusal kalkınmada yeni bir döneme girdi. İkili ilişkiler yeni kalkınma fırsatlarıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı.