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Şiar’ın annesinden kan donduran sözler: “Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim”

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 21:24 | Son Güncelleme

Sakarya’da 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla sevgilisi ile birlikte gözaltına alınan annenin, “Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim.

Sakarya’da 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla sevgilisi ile birlikte gözaltına alınan annenin, “Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan” sözleri kan dondurdu.
Müge Anlı’nın programında geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı’nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., “Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaali Adalet Sarayı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na sevk edildikleri esnada anne G.A.’nın söylediği sözler adeta kan dondurdu. Anne G.A. adliye çıkışında, “Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan. Ben çocuğuma bir şey yapmadım. Yalan söylediği için tutuklandım, benden ayrılmak istediği için kavga ettik, her şeyi anlatacaktım” derken, Hami K.’nın annesi Emine K. ise, “Çok pişmanım, polisi aramadığıma pişmanım" diyerek cezaevine sevk edildi.

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