Sibel Can albüm için hücre dopingi yaptırmış!

Sibel Can'ın albüm için verdiği pozların photoshop olduğu konuşulurken ortaya yeni bir iddia atıldı
Sibel Can'ın albüm kapağı olay olmuştu
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Sibel Can, 22’nci albümü ‘Yeni Aşkım’ için imajını değiştirdi. Yüksek bel slip bir jean şort ve turkuaz tonlarında, omuzları açıkta brakan kruvaze model bir bluz giydi.
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Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılmış ve binlerce yorum yapılmıştı.
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Posta'nın haberine göre Can, Albümü için objektif karşısına geçmeden önce, İsviçre-Cenevre’deki ünlü bir güzellik merkezine gitmiş ve hücre yeniletmiş.
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100 BİN LİRA HARCAMIŞ
Yüzündeki tazeliğin nedeni de buymuş. Sibel Can bunun için 100 bin lirayı gözden çıkarmış.
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Kliniğin müdavimleri arasında Tarkan, Ajda Pekkan ve dünyaca ünlü pek çok yıldız var.
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