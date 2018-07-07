Sibel Can albüm için hücre dopingi yaptırmış!

Sibel Can'ın albüm için verdiği pozların photoshop olduğu konuşulurken ortaya yeni bir iddia atıldı

Sibel Can'ın albüm kapağı olay olmuştu

1 / 11 Sibel Can, 22’nci albümü ‘Yeni Aşkım’ için imajını değiştirdi. Yüksek bel slip bir jean şort ve turkuaz tonlarında, omuzları açıkta brakan kruvaze model bir bluz giydi.

2 / 11 Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılmış ve binlerce yorum yapılmıştı.

3 / 11 Posta'nın haberine göre Can, Albümü için objektif karşısına geçmeden önce, İsviçre-Cenevre’deki ünlü bir güzellik merkezine gitmiş ve hücre yeniletmiş.

4 / 11 100 BİN LİRA HARCAMIŞ Yüzündeki tazeliğin nedeni de buymuş. Sibel Can bunun için 100 bin lirayı gözden çıkarmış.

5 / 11 Kliniğin müdavimleri arasında Tarkan, Ajda Pekkan ve dünyaca ünlü pek çok yıldız var.

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