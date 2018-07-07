MAGAZİN

Sibel Can albüm için hücre dopingi yaptırmış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sibel Can, yeni albümü 'Yeni Aşkım' için kamera karşısına geçti ve oldukça seksi pozlar verdi. Can'ın bu pozları olay olmuştu

Sibel Can'ın albüm için verdiği pozların photoshop olduğu konuşulurken ortaya yeni bir iddia atıldı

Sibel Can'ın albüm kapağı olay olmuştu

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Sibel Can, 22’nci albümü ‘Yeni Aşkım’ için imajını değiştirdi. Yüksek bel slip bir jean şort ve turkuaz tonlarında, omuzları açıkta brakan kruvaze model bir bluz giydi.
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Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılmış ve binlerce yorum yapılmıştı.
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Posta'nın haberine göre Can, Albümü için objektif karşısına geçmeden önce, İsviçre-Cenevre’deki ünlü bir güzellik merkezine gitmiş ve hücre yeniletmiş.
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100 BİN LİRA HARCAMIŞ

100 BİN LİRA HARCAMIŞ
Yüzündeki tazeliğin nedeni de buymuş. Sibel Can bunun için 100 bin lirayı gözden çıkarmış.
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Kliniğin müdavimleri arasında Tarkan, Ajda Pekkan ve dünyaca ünlü pek çok yıldız var.
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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can Yeni Aşkım

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