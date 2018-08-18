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Sibel Can, Bodrumluları coşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan Sibel Can, şarkılarıyla sevenlerine eğlenceli saatler yaşattı.

Sibel Can, Bodrumluları coşturdu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan Sibel Can, şarkılarıyla sevenlerine eğlenceli saatler yaşattı.
Özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sibel Can, şarkı söyledikçe daha da söylemek istediğini belirterek, "Allah'ın verdiği güçle çıkıyorum ve çok mutluyum. Her zaman söylüyorum. Kendimi sahnede çok mutlu, huzurlu hissediyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe, ben seyircimle hep böyle gönül gönüle olmak istiyorum. Onlara şarkılar söylemek istiyorum" dedi.
Konserlerin bir bölümünü tamamladıktan sonra Bodrum'a tatile geleceklerini belirten Can, "Emir Bodrum'u istiyor. Melisa, 'Anneciğim sen nereyi istersen' diyor. Engin Can da bize uyuyor. Emir ne diyorsa, bizim için de o oluyor. Şu anda Emir, Bodrum diye tutturdu. Zannediyorum, bayram sonrasında Bodrum'a tatile geleceğiz" diye konuştu.
Botoks yaptırmaya gideceğini, ancak zaman bulamadığını da belirten Can, "Biliyorsunuz bende estetik yok. Yaptırmadım, ama karşı da değilim. Çok düzgün ve minik dokunuşlar yapınca daha iyi oluyor. Abartmanın fazla manası yok diyorum. Bayram dönüşü gideceğim" şeklinde konuştu.
Nur Yerlitaş'ın tasarladığı sol tarafı transparan detaylı siyah kıyafeti ile sahneye çıkan Sibel Can, konserine 'Senden başka kimsem yok' şarkısıyla başladı. 'Kuyu' şarkısıyla konserine devam eden Can'ı yaklaşık 2 bin kişi izledi.
Albümüne ismini veren Yeni Aşkım şarkısını da seslendiren Can, 'Adını dağlara yazdım' şarkısını cep telefonlarının ışıklarını açan seyircilerle söyledi. Eski albümlerinden de birçok şarkısını sevenleriyle birlikte seslendiren Can, yaklaşık 2 saat süren konserde keyifli bir gece yaşattı.

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Sibel Can, Bodrumluları coşturduSibel Can, Bodrumluları coşturduSibel Can, Bodrumluları coşturduSibel Can, Bodrumluları coşturdu

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