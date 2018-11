Sibel Can: Çocukların tek ihtiyacı sevgi

ANTALYA, (DHA) - ŞARKICI Sibel Can, çocuklara uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddete karşı yürütülen çalışmaları yürekten desteklediğini belirterek, "Çocuklarımız bize emanet ve tek ihtiyaçları sevgi" dedi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin 62. Kongresi, Antalya'da düzenlendi. Yerli- yabancı 2 bine yakın çocuk doktorunun katıldığı kongrede öne çıkan konu ise çocuğa şiddet oldu. Kongrenin son günü düzenlenen gala gecesinde ise Sibel Can sahneye çıktı. Konser öncesi dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olan Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ile bir araya gelen Sibel Can, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yerli ve yabancı birçok hekimin, çocuklara uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddete karşı yürüttükleri çalışmaları yürekten desteklediğini söyleyen Sibel Can, "Bir anne ve bir sanatçı olarak bu alanda her türlü çabanın artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet dursun. Çocuklarımız bize emanet ve tek ihtiyaçları sevgi" dedi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü ve Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı 'Çocuklara Yönelik Kötü Muamele' başlıklı rapora dikkat çekerek, dünya genelinde her dört çocuktan birinin psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını kaydetti.

'SANATÇILARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Hasanoğlu, kongrede, dünyada alanının önde gelen isimleri ile konuyu uluslararası boyutta ele aldıklarını belirterek, "Çocuğa psikolojik ve fiziksel şiddet rakamları ürkütücü boyutta. Fakat bu konuda toplumsal farkındalığın oluşması için üçüncü sayfa haberlerini beklememeliyiz. Devletler, siyasiler, kanaat önderleri dışında sanatçılara, oyunculara, dizi yapımcılarına, sporculara ve özellikle sosyal medyada kitleleri etkileyen isimlere çok iş düşüyor. Bu konuda toplumsal farkındalığın yerleşmesi için tüm tarafların birlikte hareket etmesi bir zorunluluk" dedi.

FOTOĞRAFLI