Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızları Melisa Ural, önceki akşam Yeniköy’deydi.

Ünlülerin otomobilleri

1 / 74 Sibel Can'dan kızına yarım milyonluk hediye

2 / 74 Yarım milyonluk hediye Bir kafede arkadaşıyla buluşan Melisa Ural, mekandan annesinin hediye ettiği 500 bin liralık otomobiliyle ayrıldı.

3 / 74 Melisa Ural, Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden olan ikinci çocuğu.

4 / 74 Orhan Gencebay eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve nişanlısı Seda ile önceki akşam Etiler’deki Günaydın Restaurant’ta yemek yemedi.

5 / 74 Çıkışta aynı cipe bindiler.

6 / 74 Orhan Gencebay’ın Rubicon marka 600 bin TL'lik cipi oğlu Gökhan’a hediye ettiği öğrenildi.Orhan Gencebay’ın Rubicon marka 600 bin TL'lik cipi oğlu Gökhan’a hediye ettiği öğrenildi.

7 / 74

8 / 74 Berkay önceki gün 900 bin TL’ye aldığı BMW otomobili ile Bebek’teydi.

9 / 74 Yeni arabasına alışamadığını söyleyen popçu “Spor modelleri sevdiğim için bunu seçmiştim. Ama şimdi çocuklu bir aile olduk. Sığamıyoruz, aldığıma pişmanım” dedi.

10 / 74 Gazetecilerle sohbet ederken söz bir ara Tarkan’a geldi. Berkay “O benden yakışıklı. Adamın her şeyi iyi” dedi.

11 / 74 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin,</strong> önceki gün Aqua Florya'daydı. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden çift, Tribeca Restaurant'ta kahvaltı yaptı. Futbolcunun yeni aldığı ikinci el Ferrari 458 İtalai isimli özel tasarım Prior Design aracı ise dikkatlerden kaçmadı. Aracın etrafını saran meraklı vatandaşları gören çift, aracı valeden teslim aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

12 / 74 Başka ülke vatandaşları o ülkede aldıkları araç ile Türkiye’ye giriş yapabiliyorlar. Yeni yasaya göre iki yıl (730 gün) araçlarıyla Türkiye'de kalabiliyorlar. Ancak Türkiye'ye giriş yaparken, geriye dönük olarak son bir yıl içinde toplam 185 gün yurtdışında kalmış olmaları gerekiyor.

13 / 74 Bu aracı Türkiye’de sadece kendileri kullanabiliyor. Akraba, aile vs aracı kullanamıyor. Kullanırken yakalanırlarsa gümrük mevzuatına göre ceza alıyorlar ve araç yurtdışına çıkarılıyor. Yasin Öztekin de Almanya doğumlu olduğu için bu yasadan faydalanmış ve 'TR' plaka yerine 'D' (Almanya) plakasını tercih etmiş.<br /><br />Yasin Öztekin'in ikinci el oyuncağının Almanya fiyatı yaklaşık 150 bin Euro, Türkiye fiyatıysa 300 bin Euro.

14 / 74 Antika arabalara merakıyla bilinen Cem Yılmaz 3 yıl önce üzeri açık, 80’lerden kalma bir Mercedes SL R107 almıştı.

15 / 74 Yaklaşık değeri 150 bin TL olan aracıyla Etiler’de görüntülendi. Plakası tüm arabalarında olduğu gibi; oğlu Kemal’ın baş harfi ‘K’ydı.

16 / 74

17 / 74

18 / 74

19 / 74

20 / 74

21 / 74

22 / 74

23 / 74

24 / 74

25 / 74 Usta oyuncu Rasim Öztekin yeni arabasına kavuştu. Son olarak 'Çalgı Çengi İkimiz' filmiyle beyazperdede boy gösteren sanatçı, lüks bir cip aldı.

26 / 74 Otomobillere olan meraklıyla da bilinen ve arazi aracını satan Rasim Öztekin, aradığı arabayı buldu. Usta sanatçı, değeri 1 milyon TL'ye kadar çıkan Cadillac-Escalade marka cip aldı. (Habertürk)

27 / 74

28 / 74

29 / 74

30 / 74

31 / 74

32 / 74

33 / 74

34 / 74

35 / 74 Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu ile 2 yıldır aşk yaşadığı Duygu Su Gülpınar, İstinyepark’taki bir lokantada dostlarıyla buluştu.

36 / 74

37 / 74 Ali Bey çıkışta 6 milyon TL’lik Rolls Royce marka otomobiline bindi. Direksiyona geçerken “Garajımdaki en sevdiğim arabam bu. Çünkü çocuklarım Alican ve Sena bana ‘Babalar Günü’nde hediye etmişti” dedi.

38 / 74

39 / 74 Eser Yenenler, önceki gün 2015 Türkiye dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız’la Bebek trafiğinde objektiflere takıldı.

40 / 74

41 / 74 Yeni aldığı Volvo marka lüks cipiyle ilk kez görüntülenen Eser Yenenler’ın lüks aracına 520 bin TL ödediği öğrenildi.

42 / 74

43 / 74 2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız, İzmit doğumlu ve 1.76 boyunda. Berfu Yıldız, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi.

44 / 74

45 / 74 Popçu Berkay ile manken Özlem Katipoğlu 30 Ağustos 2016'da evlenmişti. Geçen Temmuz'da kızları Arya dünyaya gelmişti.

46 / 74

47 / 74 Berkay kısa süre önce 1 milyon 200 bin liraya Cadillac-Escalade marka otomobil aldı. Bir süredir kullandığı, 600 bin lira değerindeki Range Rover cipi de eşi Özlem Katipoğlu'na verdi.

48 / 74

49 / 74 Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan<strong> Elçin Sangu</strong> önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

50 / 74

51 / 74 Yakında Blu TV'de başlayacak Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki <strong>Elçin Sangu</strong>, yeni aldığı 900 bin lira değerindeki cipiyle görüntülendi. <br /><br />Özel şoförlü aracıyla dolaşan <strong>Elçin Sangu</strong>'nun şapkalı ve spor hali de objektiflere yansıdı.

52 / 74

53 / 74 Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan ile yakında evleneceği <strong>Aslıhan Doğan</strong> önceki akşam İstinyePark’taydı. Çifte Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ile sevgilisi Katre Yırtıcı eşlik etti. Birlikte <strong>Kıvanç Tatlıtuğ’un </strong>başrolünü oynadığı ‘Hadi Be Oğlum’ filmini izlediler.

54 / 74

55 / 74 <strong>Aslıhan Doğan </strong>duygulanıp sürekli ağladı. Çıkışta “Hamile olduğunuz söyleniyor, doğru mu?” sorusuna “Kesinlikle öyle bir şey yok” dedi. Arda Turan da “Örf ve adetlerimiz var, dedikoduyu yayanlar ayıp ediyor” cevabını verdi.

56 / 74

57 / 74 <strong>Arda Turan’ın </strong>2.5 milyon TL’lik <strong>Bentley Bentayga </strong>otomobili dikkat çekti.

58 / 74

59 / 74 Futbolcu geçenlerde<strong> 2 milyon TL’lik Mercedes’le</strong> görüntülenmişti. <strong>Arda Turan’ın</strong> toplam 4.5 milyon liralık 2 lüks aracının plakası soyadının baş harfi olan ‘T’.

60 / 74

61 / 74 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu <strong>Jeremain Lens</strong> kız arkadaşları ile önceki akşam Ortaköy’deki gece kulübü Blackk’te eğlendi.

62 / 74

63 / 74 <strong>Jeremain </strong>çıkışta yeni aldığı 4 milyon TL’lik özel şoförlü Rolls Royce’a bindi. Aracın plakasında Jeremain Lens’in baş harfleri vardı.

64 / 74

65 / 74 Seda Üren, 4 yıllık eşi <strong>Ercüment Nefesoğlu’nun</strong> hediyesiyle havalara uçtu.

66 / 74 İş adamı, 4 yıllık eşi, iki çocuğunun annesine BMW’nin 5.30 modelini hediye etti.

67 / 74 Seda Üren, 500 bin TL değerindeki yeni arabasıyla önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

68 / 74 Eşinin hediyesi için “İki oğlumun doğum günleri Kasım ayı içersinde.

69 / 74 Eşim ‘Bana dünyalar güzeli iki evlat verdin’ diyerek bu arabayı hediye etti. Çok mutluyuz. Mükemmel giden bir evliliğimiz var” dedi.

70 / 74 Öte yandan Ebru Yaşar'ın kocası da yılbaşı hediyesi olarak 215 bin Euro (732 bin TL.) değerinde bir otomobil aldı. Bu durum 'Kocalar yarışıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

71 / 74 24 Kasım'da vizyona girecek olan Kardeşim Benim 2 filminde rol alan <strong>Murat Boz,</strong> garajına yeni bir araba daha ekledi. Mercedes marka spor arabanın ardından bu kez de 1 milyon TL’ye cip satın aldı.

72 / 74 Murat Boz spor arabayı 1.2 milyon TL’ye almıştı.

73 / 74 Lüks otomobil tutkusu ile tanınan <strong>Ağaoğlu Holding’in </strong>patronu <strong>Ali Ağaoğlu </strong>önceki gün Bebek’te 1.5 milyon TL’lik Lamborghini markaspor arabası ile görüntülendi. <strong>Lamborghini </strong>marka aracı Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi <strong>Duygu Su Gürpınar </strong>da<br />kullanıyor.<br />