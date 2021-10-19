MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dayak itirafıyla gündemi sarsmıştı! Hakan Ural'ın aile pozlarına beğeni yağıyor!

Dayak itirafıyla gündemi sarsmıştı! Hakan Ural'ın aile pozlarına beğeni yağıyor!

19.10.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Sibel Can'a şiddet uyguladığını itiraf ederek, bir dönem magazin gündemini sarsan Hakan Ural, mutluluğu ikinci evliliğinde buldu.

Dayak itirafıyla gündemi sarsmıştı! Hakan Ural'ın aile pozlarına beğeni yağıyor!

Sibel Can'dan ayrılma sürecini ''Ya öldürecektim, ya boşanacaktım'' sözleriyle açıklayan Hakan Ural, Sibel Can'dan ayrıldıktan 6 yıl sonra Ezgi Can Ural ile dünyaevine girmişti. Çiftin, bu evlilikten Gisella adında bir kız çocukları olmuştu. Mutluluğu ikinci evliliğinde bulan Hakan Ural, aile pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliğinden olan çocukları Melissa ve Engincan ile de sık sık bir araya geliyor.

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Sosyal medyada epey aktif olan Hakan Ural, eşi Ezgi Can ve kızı Gisella'nın fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

''YA ÖLDÜRECEKTİM, YA BOŞANACAKTIM''

Hakan Ural, Sibel Can ile evli olduğu dönem Sibel Can'ın çalışmasını istemediğini söylemiş, Can ise Hakan Ural'ı dinlemeyerek çalışmayı tercih etmişti.

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Hakan Ural, eşi Sibel Can'ın objektiflere verdiği seksi pozların kendisini öfkelendirdiğini belirterek ''Artık ok yaydan çıkmıştı. Dövmeye başladım. Feci şekilde dayaklar attım ona. Üzülerek itiraf ediyorum ama başka çarem kalmamıştı. Laftan anlamıyordu. Öldüresiye dayak atmama rağmen yine de anlamıyordu. Ya öldürecektim, ya boşayacaktım. Babam Selçuk Ural, bir gün 'Bak oğlum, domuz gibi herifsin, bir gün kötü bir yumruk atarsın boynu kırılır, sen hapse girersin, çocukların babasız kalır' dedi. Düşündüm, haklıydı. Sibel düzelmeyecekti. En iyisi boşanmaktı.'' ifadelerini kullanmıştı.

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Hakan Ural, daha önce verdiği bir röportajda, Sibel Can ile ayrılmasaydı katil olup hapse gireceğini söylemişti.

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!

Ünlü çiftin evliliğine dair magazin dünyasına bomba gibi düşen bir olay daha vardı. Sibel Can'ın adı, Hakan Ural'la evli olduğu dönem 1995 yılında Best Model seçilen Karahan Çantay ile aşk dedikodularına karışmış, Sibel Can ve eşi Hakan Ural basın açıklaması yaparak iddiaları yalanlamışlardı. Ural, her ne kadar basına eşine inandığını ve arkasında durduğunu söylese de, çift bu haberlerden kısa süre sonra boşanmıştı.

Sibel Can ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Hakan Ural'ın aile saadeti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Leyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke ettiLeyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke etti
Altın fiyatları yükseldi, en çok o etkiledi! Kimse yanına yaklaşamıyorAltın fiyatları yükseldi, en çok o etkiledi! Kimse yanına yaklaşamıyor
Genç oyuncunun seks itirafının altından bambaşka bir gerçek çıktıGenç oyuncunun seks itirafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

CHP'li Ağbaba: En düşük asgari ücret sıralamasında ikinciliğe yükseldik

CHP'li Ağbaba: En düşük asgari ücret sıralamasında ikinciliğe yükseldik

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.