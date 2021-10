Sibel Can'ın oğlu Emir koca adam oldu! Yakışıklılığıyla düşman çatlatıyor!

Sibel Can'ın 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt'ten olan çocuğu Emir Aksüt, koca adam oldu. 21 yaşındaki Emir, yakışıklılığıyla büyük beğeni topluyor. İşte Emir Aksüt'ün son hali:

İlk evliliğini Hakan Ural ile yapan Sibel Can, 1988 yılında evlendiği Hakan Ural'dan 1999 yılında boşandı. 1 yıl sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine giren yıldızın bu evliliği ise 2010 yılında sonlandı. Hakan Ural ile olan evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki evladı bulunan Sibel Can, Sulhi Aksüt ile olan evliliğinde ise Emir'i dünyaya getirdi.

EVLİLİĞİ İHANET Mİ BİTİRDİ?

Hakan Ural ve Sibel Can çifti, Sibel Can ve Karahan Çantay arasında çıkan aşk dedikoduları sonrası ayrıldı. Hakan Ural, her ne kadar eşine inandığını ve çıkan haberleri dikkate almadığına dair bir basın açıklaması düzenlese de, çift bu basın toplantısından kısa süre sonra yollarını ayırmıştı.

''ÇOCUKLARIMA KÜFÜR EDİYOR''

Sibel Can'ın, ikinci eşi Sulhi Aksüt'ten ayrılma süreci de epey olaylı oldu. Sibel Can, eşi Sulhi Aksüt'ü ''Çocuklarıma küfür ediyor'' diyerek 6 ay evden uzaklaştırdı. Sulhi Aksüt, Sibel Can'ın diğer evliliğinden olan çocuklarıyla bile kendisinin ilgilendiğini ve Sibel Can'ın çok sorumsuz olduğunu belirterek, oğlu Emir'in velayetinin babaya verilmesini istemişti. Emir Aksüt'ün, babasını çok sevdiğini söylemesi üzerine mahkeme, Emir'in babayla görüştürülmesini uygun görmüştü.