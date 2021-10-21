Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural iki kadınla otele girerken görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekanda iki kadınla eğlendi. Ural, mekandan çıktıktan sonra Taksim'de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken görüntülendi.
Uçankuş'un haberine göre, otele mal kabul kapısından giriş yapan Engincan Ural, görüntülendiğini fark edince panik yaptı. Yanındaki kadınları arabaya saklamaya çalışan Ural başarılı olmadı.
Ural'ın yanındaki kadınlardan biri bağırarak, "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik. Olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım" dedi.
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