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  4. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural iki kadınla otele girerken görüntülendi!

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural iki kadınla otele girerken görüntülendi!

21.10.2021 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, İstanbul Emirgan’da bulunan bir mekan çıkışından sonra Taksim’de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken görüntülendi. Kameraları görünce bir anda panik olan Engincan Ural hızla mal kabul kısmından otele giriş yaptı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural iki kadınla otele girerken görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekanda iki kadınla eğlendi. Ural, mekandan çıktıktan sonra Taksim'de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken görüntülendi.

MAL KABUL KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI

Uçankuş'un haberine göre, otele mal kabul kapısından giriş yapan Engincan Ural, görüntülendiğini fark edince panik yaptı. Yanındaki kadınları arabaya saklamaya çalışan Ural başarılı olmadı.

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"AKSİ BİR ŞEY YAZARSANIZ OLAY ÇIKARTIRIM"

Ural'ın yanındaki kadınlardan biri bağırarak, "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik. Olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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