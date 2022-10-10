Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir beraber olduğu Merve Kaya ile evlendi. Bununla birlikte Merve Kaya'nın hayatı, ne iş yaptığı araştırılmaya başlandı. Peki Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile evlenen Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MERVE KAYA KİMDİR?

Merve Kaya, erkek arkadaşı Engincan Ural'un nisan ayında ettiği evlenme teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ardından ikili, arkadaşlarıyla beraber kutlama yapmıştı.

Merve Kaya'nın özel hayatı hakkında fazla bilgi bulunmuyor.



