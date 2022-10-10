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Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile evlenen Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşında ve nereli?

10.10.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile hayatını birleştirdi. Bununla birlikte Merve Kaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile evlenen Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile evlenen Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşında ve nereli?

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir beraber olduğu Merve Kaya ile evlendi. Bununla birlikte Merve Kaya'nın hayatı, ne iş yaptığı araştırılmaya başlandı. Peki Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile evlenen Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MERVE KAYA KİMDİR?

Merve Kaya, erkek arkadaşı Engincan Ural'un nisan ayında ettiği evlenme teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ardından ikili, arkadaşlarıyla beraber kutlama yapmıştı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile evlenen Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşında ve nereli?

Merve Kaya'nın özel hayatı hakkında fazla bilgi bulunmuyor.


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Hakan Ural Sibel Can Engincan Ural merve kaya
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