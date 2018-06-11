MAGAZİN

Sibel Can'ın yeni albüm pozları olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sibel Can, yeni albümü 'Yeni Aşkım' için kamera karşısına geçti ve oldukça seksi pozlar verdi. Fotoğrafları görenler 'Sibel Can da photoshop kurbanı olmuş' demekten kendini alamadı.

Sibel Can'ın yeni albüm pozları olay oldu

Sibel Can, 22’nci albümü ‘Yeni Aşkım’ için imajını değiştirdi. Yüksek bel slip bir jean şort ve turkuaz tonlarında, omuzları açıkta brakan kruvaze model bir bluz giydi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce yorum yapıldı.

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4 yıl aradan sonra 2'si versiyon olmak üzere 11 yeni şarkıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Sibel Can'ın bu fotoğrafı için en çok ‘Photoshop’u ağlatmışlar’ yorumu yapılırken, kimileri de “Üst beden 44, bel 38" demekten kendini alamadı…

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Sosyal medya bununla da sınırlı kalmadı. Sibel Can’ın vücudunun buna müsait olmadığı için şort giymesini eleştirenler de oldu. “İnsanlar yaşlandıkça daha düzgün kıyafetler giymeli”, “Yeni moda soyun gündeme gel”, “Hiç yaşına uygun giyinmemişsin” diyenlerin yanı sıra “Kaç yaşında kadın, valla gençlere taş çıkarır”, “İnşallah fotoğraflar kadar albüm de güzeldir”, yorumları da yapıldı… (Sözcü)

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