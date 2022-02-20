Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can kimdir ve sevgilisi kimdir? Sibel Can aslen nereli?

Türkiye'nin sevilen sesleri arasında bulunan ünlü sanatçı Sibel Can, şimdilerde Şarkılar Bizi Söyler programında sunuculuğu üstleniyor. Kariyerine dansöz olarak başladıktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan ismin yaşı ve hayatı merak ediliyor. Peki Sibel Can kaç yaşında?

SİBEL CAN KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Can, kariyerine dansöz olarak başladıktan sonra şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sibel Can'ın asıl soyadı Cangüre'dir. Sibel Can ilk albümünü ise 1987 senesinde çıkarmıştır.

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde dünyaya gelmiştir. Sanatçının babası pek çok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer isminde bir kız kardeşi de bulunmaktadır.

SİBEL CAN KAÇ YAŞINDA?

1 Ağustos 1970 doğumlu olan Sibel Can, 51 yaşındadır.

SİBEL CAN'IN ALBÜMLERİ NELER?

Seyyah (2011)

Meşk (2012)

Galata (2014)

Arabesque (2016)

Yeni Aşkım (2018)

Hayat (2020)

Günah Bize (1987)

Bulursun Beni (1988)

Rüyalarda Buluşuruz (1989)

Hasretim (1990)

Bir Güneş Batışında (1991)

Seni Sevmek (1992)

Hayat Devam Ediyor (1993)

Hatırasıdır (1994)

Şarkılar da Senden Yana (1995)

Bu Devirde (1997)

Daha Yolun Başındayım (1999)

Sibel Can Şarkıları (2000)

İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can (2000)

Canım Benim (2001)

Sen Benimsin (2003)

Özledin mi? (2005)

Akşam Sefası (2007)

Benim Adım Aşk (2009)

SİBEL CAN'IN SİNGLE'LARI

"Adı Elveda Olsun" (2021)

"Kuyu" (2018)

"Helin" (2011)

"Milletin Duâsı" (çeşitli sanatçılar ile birlikte) (2018)

"Kış Masalı" (Mustafa Ceceli Remix) (2014)

"Hangimiz Sevmedik" (2015)

"Bir Parmak Bal" (2015)



