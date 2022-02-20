MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can kimdir ve sevgilisi kimdir? Sibel Can aslen nereli?

Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can kimdir ve sevgilisi kimdir? Sibel Can aslen nereli?

20.02.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin popüler sanatçılarından olan Sibel Can'ın hayatı ve yaşı gibi konular sorgulanıyor. Pek çok albüm çıkarmış olan ve televizyon ekranlarının da aranan yüzü olan Sibel Can'ın memleketi de merak konusu oldu. Peki Sibel Can kimdir, kaç yaşında? Sibel Can aslen nereli ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can kimdir ve sevgilisi kimdir? Sibel Can aslen nereli?

Türkiye'nin sevilen sesleri arasında bulunan ünlü sanatçı Sibel Can, şimdilerde Şarkılar Bizi Söyler programında sunuculuğu üstleniyor. Kariyerine dansöz olarak başladıktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan ismin yaşı ve hayatı merak ediliyor. Peki Sibel Can kaç yaşında?

SİBEL CAN KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Can, kariyerine dansöz olarak başladıktan sonra şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sibel Can'ın asıl soyadı Cangüre'dir. Sibel Can ilk albümünü ise 1987 senesinde çıkarmıştır.

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde dünyaya gelmiştir. Sanatçının babası pek çok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer isminde bir kız kardeşi de bulunmaktadır.

SİBEL CAN KAÇ YAŞINDA?

1 Ağustos 1970 doğumlu olan Sibel Can, 51 yaşındadır.

SİBEL CAN'IN ALBÜMLERİ NELER?

Seyyah (2011)
Meşk (2012)
Galata (2014)
Arabesque (2016)
Yeni Aşkım (2018)
Hayat (2020)
Günah Bize (1987)
Bulursun Beni (1988)
Rüyalarda Buluşuruz (1989)
Hasretim (1990)
Bir Güneş Batışında (1991)
Seni Sevmek (1992)
Hayat Devam Ediyor (1993)
Hatırasıdır (1994)
Şarkılar da Senden Yana (1995)
Bu Devirde (1997)
Daha Yolun Başındayım (1999)
Sibel Can Şarkıları (2000)
İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can (2000)
Canım Benim (2001)
Sen Benimsin (2003)
Özledin mi? (2005)
Akşam Sefası (2007)
Benim Adım Aşk (2009)

SİBEL CAN'IN SİNGLE'LARI

"Adı Elveda Olsun" (2021)

"Kuyu" (2018)

"Helin" (2011)

"Milletin Duâsı" (çeşitli sanatçılar ile birlikte) (2018)

"Kış Masalı" (Mustafa Ceceli Remix) (2014)

"Hangimiz Sevmedik" (2015)

"Bir Parmak Bal" (2015)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bora Akkaş kimdir, aslen nereli?Bora Akkaş kimdir, aslen nereli?
Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı! 'Bal gibi ten'Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı! 'Bal gibi ten'
Bomba iddialar! "Aynı Reza Zarrab olayı gibi... "Bomba iddialar! "Aynı Reza Zarrab olayı gibi... "
Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Çobanlık deyip geçmeyin! Koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

Çobanlık deyip geçmeyin! Koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.