MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sibel Can kimdir? Sibel Can gerçek ismi ne? Sibel Can kaç yaşında?

Sibel Can kimdir? Sibel Can gerçek ismi ne? Sibel Can kaç yaşında?

05.04.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibel Can, Karahan Çantay’ın trafik kazası sonrası vefat etmesinin ardından gündemde en çok yer alan isimlerden biri oldu. Sibel Can ünlü model Karahan Çantay ile “Mr. Turkey 95” yarışmasının final gecesinde tanıştı. Çantay daha sonra Sibel Can’ın klibinde yer aldı ve beraber bir televizyon dizisi çekti. O dönemler, Sibel Can ve Karahan Çantay arasında bir ilişki olduğu iddia edildi ve Sibel Can’ın Hakan Ural’la olan evliliğinin bitiş sebebi olarak da bu ilişki gösterildi.

Sibel Can kimdir? Sibel Can gerçek ismi ne? Sibel Can kaç yaşında?

Sibel Can, şu sıralar Hakan Altun ile beraber Kanal D ekranlarında “Şarkılar Bizi Söyler” adlı programda yer almaktadır. Padişah, Çakmak Çakmak ve Kanasın gibi şarkılarıyla hatırlanan Sibel Can, kariyerine dansöz olarak başlamıştır. Daha sonra şarkıcılık yapmaya karar veren Sibel Can, dansözlüğü bırakarak, şarkı söylemeye başladı. Şarkıcılığının yanında birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de yer aldı.

sbel can

SİBEL CAN KİMDİR?

Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir.

sibel can

Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.

şarkılar bizi söyler

Daha sonra İstanbul' da ilk kez Galata Kulesi' nde sahneye ciktı. Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan tarafından keşfedildi. Böylece Maksim Gazinosu' nda sahneye çıkmaya başladı ve 14 yaşında şöhret oldu.

Yaşı küçük olduğu için Maksim Gazinosu onun yüzünden kapatıldı. Çalışma müsaadesi almak için Fahrettin Aslan ve Türker İnanoğlu, Sibel Can' ın yaşını mahkeme kararıyla 6 ayda 6 yaş birden büyüttü. Artık sahneye çıkmasında bir sorun kalmamıştı.

sibel can10

Sibel Can üç yıl kadar dans etti. Maksim gazinosunda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ismlerin alt kadrosunda çalışma imkanı buldu. Assolistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşında idi. Sibel Can, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm bir anda müzik listelerinin üst sıralarına yükseldi.

sibel can8

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi.

Babası Engin bey, Orhan Gencebay ve Muazzez Abacı ile rtak bir kararla dans hayatına son verdi.

sibel can9

Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik'e transfer oldu. Büyük bir yükselişe geçen sanatçı, 1995 yılında yayınlanan "Şarkılarda Senden Yana" albümünde tarzını biraz değiştirdi. Albümdeki "Deli Yüreğim", "Dedikodu" gibi parçalar Can'ın eski albümlerine nazaran daha çok ses getirdi. 1997 yılında ise, Serdar Ortaç'ın bestelediği "Padişah"lı albüm yayınlandı. "Padişah"la birlikte Sibel Can, Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline geldi.

sibel can6

Sibel Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde de yer aldı. "Kaldırım Çiçeği", "Gülüm", "Bize Ne Oldu" ve "Berivan" gibi dizilerde kamera karşısına geçti. 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışan sanatçı 2007 yılında "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki Çakmak Çakmak isimli parçayla büyük başarı yakaladı.

sibel can5

1999'da Hakan Ural'dan ayrılan Sibel Can ,2000'de Sulhi Aksüt'le evlenmiş ve bu evlilikten de Emir adında bir evlat sahibi olmuştur. İlk albümünü 1987'de çıkartan şarkıcı 2014 yılına kadar 20 tane albüm çıkartmıştır.

sibel can4

Albümleri

  1. Albüm Günah Bize (1987)
  2. Albüm Bulursun Beni (1988)
  3. Albüm Rüyalarda Buluşuruz (1989)
  4. Albüm Hasretim (1990)
  5. Albüm Bir Güneş Batışında (1991)
  6. Albüm Seni Sevmek (1992)
  7. Albüm Hayat Devam Ediyor (1993)
  8. Albüm Hatırasıdır (1994)
  9. Albüm Şarkılarda Senden Yana (1995)
  10. Albüm Bu Devirde (1997)
  11. Albüm Daha Yolun Başındayım (1999)
  12. Albüm İşte Sibel Can (2000)
  13. Albüm Canım Benım (2001)
  14. Albüm Sen Benimsin (2003)
  15. Albüm Özledinmi? (2005)
  16. Albüm Akşam Sefası (2007)
  17. Albüm Benim Adım Aşk (2009)
  18. Albüm Seyyah (2011)
  19. Albüm Mesk (2012)
  20. Albüm Galata (2014)

sibel can3

Sinema Fimleri
2002 Papatya ile Karabiber

sibel can2

Televizyon dizileri
1996 Kaldırım Çiçeği
1997 Gülüm
1998 Sibel
1999 Bize Ne Oldu
2002 Berivan
2005 Saklambaç
2006 Ah İstanbul

sibel can1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Aşı olan Laçin'e sert tepki! 'Ne zaman gazeteci oldun?'Aşı olan Laçin'e sert tepki! 'Ne zaman gazeteci oldun?'
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Diğer Haberler

Ata Demirer kimdir? Ata Demirer kaç yaşında? Ata Demirer nereli?

Ata Demirer kimdir?

İç çamaşırı giymeyen Gülşen'in ev hali olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası yine ertelendi!

Dava yine ertelendi! Annenin velayet talebi...

Alişan'dan Berna Laçin'e aşı tepkisi! 'Ne zaman gazeteci oldun?'

Aşı olan Laçin'e sert tepki! 'Ne zaman gazeteci oldun?'

Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ı duygusal sözlerle andı

'Kemik gibi batıyor özlemi...'

Ece Erken ve Bircan Bali'ye Barbaros Şansal'a hakaretten para cezası

O sözler yüzünden ceza aldılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.