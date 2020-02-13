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Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı! Gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle sosyal medyaya damga vurdu! Fotoğraflarına yaptığı photoshoplarla sık sık dalga konusu olan Can'ın kızını paylaşması sonrası beğeni yağdı.

Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı! Gündem oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sibel Can bu sefer kızını paylaştı. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural sosyal medyayı salladı. En az annesi kadar ilgi gören Melisa dikkat çekti.

Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural gözlerden uzak büyüdü ama son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sibel Can'ın son paylaşımında kızı Melisa'yı görenler en çok yaşını merak etti. 'Melisa Ural kaç yaşında' sorusunun yanıtı merak edildi.

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Sosyal medyadaki haliyle olay olan Melisa Ural 25 yaşında... Yaşından olgun tavırlarıyla bilinen Melisa Ural'ın annesine benzerliği de dikkat çekiyor.

Sibel Can'ın Melisa'yı paylaşması sonrası fotoğrafın altına yorum yağdı. Herkes "Size benziyor" yorumunda bulundu. Can'ın kızına beğeni yağdı. Bazı takipçileri ise "kızı annesinden yaşlı duruyor" yorumunda bulundu.

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