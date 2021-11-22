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  4. Sibel Can sahnelere bir döndü pir döndü! Elbisesi sosyal medyayı salladı

Sibel Can sahnelere bir döndü pir döndü! Elbisesi sosyal medyayı salladı

22.11.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibel Can, İstanbul sessizliğini 6 yıl aradan sonra Cahide Palazzo için bozdu. Can; hit olmuş şarkılarının yanı sıra, arabesk ve Türk sanat müziğinden de en çok sevilen şarkıları seslendirerek, adeta bir müzik şöleni yaşattı.

Sibel Can sahnelere bir döndü pir döndü! Elbisesi sosyal medyayı salladı

6 yıl sonra sahnelere dönen Sibel Can, dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın iki özel tasarımıyla seyirci karşısına çıktı.

Sibel Can (2)

İki farklı kostüm seçen sanatçı, ilk olarak Londra’dan getirttiği Bottega Veneta’nın son koleksiyonundan kırmızı elbiseyle sahne aldı.

Sibel Can (5)

Hem kostümleri hem de takılarıyla görkemli bir şekilde sahne alan Sibel Can'ı izleyenler "Bir döndü, pir döndü" yorumunda bulundu.

Sibel Can (7)

Ünlü simaların çoğunlukta olduğu gecede tüm misafirler, konserin başından sonuna kadar tüm şarkılara eşlik ettiler.

Sibel Can (2)

Sibel Can (5)

Sibel Can (7)

Sibel Can (8)

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Sibel Can
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