Sibel Can sahnelere bir döndü pir döndü! Elbisesi sosyal medyayı salladı

6 yıl sonra sahnelere dönen Sibel Can, dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın iki özel tasarımıyla seyirci karşısına çıktı.

İki farklı kostüm seçen sanatçı, ilk olarak Londra’dan getirttiği Bottega Veneta’nın son koleksiyonundan kırmızı elbiseyle sahne aldı.

Hem kostümleri hem de takılarıyla görkemli bir şekilde sahne alan Sibel Can'ı izleyenler "Bir döndü, pir döndü" yorumunda bulundu.

Ünlü simaların çoğunlukta olduğu gecede tüm misafirler, konserin başından sonuna kadar tüm şarkılara eşlik ettiler.



