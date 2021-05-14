MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sibel Can ve Emir Sarıgül aşkı belgelendi

Sibel Can ve Emir Sarıgül aşkı belgelendi

14.05.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün magazin dünyasına bomba gibi düşen Sibel Can ile Emir Sarıgül aşkı Göcek'te belgelendi. Çiftin, tekne tatilinden görüntü ortaya çıktı. Sarıgül, iddiaları kesin dille yalanlamıştı.

Sibel Can ve Emir Sarıgül aşkı belgelendi

Spiker Buket Aydın ile ikişkilerine nokta koyan Emir Sarıgül'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları konuşulan Sibel Can ile anılıyordu. Can'ın, Emir Sarıgül ile Göcek’de yaptığı tekne tatilinden görüntüyü TV100 Ana Haber yayınladı.

emir-sarıgul-2

SARIGÜL YALANLAMIŞTI

Şarkıcı, önceki gün TV çekimi için İstanbul’a dönmüştü. Sarıgül, bir gün önce Sibel Can'la tatil yaptığı iddialarına, "Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket hanım İle birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket hanımı ve beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler. Onları Allah'a havale ediyorum." demişti. Sarıgül, 11 yıl evli kaldığı Fatoş Altınbaş'dan iki yıl önce boşanmıştı.

Emir Sarıgül'den Sibel Can açıklaması! Birlikte tatil mi yapıyorlar?Emir Sarıgül'den Sibel Can açıklaması! Birlikte tatil mi yapıyorlar?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Star TV'den İbo Show için flaş karar!Star TV'den İbo Show için flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
Emir Sarıgül Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.