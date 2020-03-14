Sibel Can ve Mustafa Ceceli’den Corona selfie!

En son yaklaşık iki yıl önce ‘Yeni Aşkım’ adlı çalışmasıyla müzikseverlerle buluşan Sibel Can, İstanbul’a gelir gelmez yeni albüm için stüdyoya kapandı. Bu albüm için Mustafa Ceceli, Selim Çaldıran, Emre Moğulkoç, Sezgin Gezgin ve sektörün birçok ünlü aranjörü ile çalışacak olan Sibel Can, albümünde 12 şarkı seslendirecek. Mustafa Ceceli, stüdyoya giren Sibel Can’la birlikte görüldüğü bir selfieyi Insatgram hesabından paylaştı ve bu kareye “Corona selfie, artık camın arkasındayız” notunu düştü.

Ünlülerden koronavirüs paylaşımları

Çiğdem Batur Ünlü oyuncu Çiğdem Batur sosyal medya hesabından bu mesajı yayınladı: Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. “Bana bir şey olmaz”cılardan olmayın. Yaşadığımız dönemin şartları bunu gerektiriyorsa önce kendimizi sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Yaşam koşullarımız bir süreliğine, biraz değişecek ama ilerleyen zamanlarda corona da basit bir grip olarak anılacak. Sabırlı ve sağduyulu olup yapmamız gerekenler listesine uyarsak Allah’ın izniyle bunu da atlatırız sağlıcakla...

Özge Ulusoy Manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabının hikaye kısmından, paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: Etrafımda şapır şupur öpüşenleri ya uyarıyorum ya kötü bakışlar atıyorum. Yetkililer, hükümetimiz herkes uyarıyor. Neyi anlamıyoruz acaba? Başkalarının dikkatsizliği yüzünden herkesin zarar görmesini istemiyorum. Temastan kaçınmak böyle bir durumda ayıp değil, aksine bilinçlilik... Cahillik yapmayalım lütfen.

Rober Hatemo Şarkıcı Rober Hatemo, "Zorda kalırsanız maske bulamazsanız pratik bir çözüm ıslak mendilden. Çabuk atlatmak için bir süre üzerimize düşen görevlerimizi yapmalıyız. Zorda kalmadıkça seyahat etme. Uzun ve sık el yıka. Kolonya ve dezenfektan sıvılar jeller bulundur yanında. Bağışıklığını yüksek tut iyi uyu. Yaşlılar bir süre acil işi olmadıkça dışarı çıkarmayın . Allah ulusumuzu korusun bence çabuk atlatırız." dedi.

Enis Arıkan Ünlü oyuncu Enis Arıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını kolonya sürerek takip etti. Arıkan, videosunu “Allahım sen bizi koru” mesajıyla Instagram’da paylaştı.

Gülben Ergen Gülben Ergen; “Güzel şeyler de olsun, olacak, olmalı… 23 Nisan Çocuk Bayramı’na yetişiyor inşaatımızın bitişi. 9 yılda 40. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulumuzu açıyoruz. Dünyayı altüst eden korkunç virüs, ülkemizdeki tüm zorluklar, hepsine, her şeye ve herkese rağmen umut hep var ve olacak. Korkunun ecele faydası yok! Soruna önlem alıp, çözüme odaklanalım. Ellerini bolca ve sıklıkla yıkayanlar, şap şup öpüşmeyi kesenler, paniksiz, korkusuz, teslimiyet ve güvenle yaşayanlar ek kaldırsın bakalım.”

Hilal Özdemir Halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, bu fotoğrafına, "Virüse karşı gereken tüm tedbirleri aldım artık korona düşünsün" notunu düştü.

Behzat Uygur Behzat Uygur, Twitter hesabından "Oynadığımız bütün salonların dezenfekte işlemine başladık... Tüm salon işletmecilerinden ve belediyelerden aynı duyarlılığı bekliyoruz..." paylaşımını yaptı.

HOWIE MANDEL Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), geçtiğimiz gün Corona virüs'e karşı aldığı önlem ile oldukça paniğe kapılmış gözüküyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken tamamen örtülmüş kıyafetler giydi. Komedyenin bu kıyafeti 'Çernobil'de olmak gibi' yorumlarına neden oldu.

KATE HUDSON Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.

BELLA HADID Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

EVA LONGORIA Tatil için İtalya'da bulunan Eva Longoria, sosyal medya paylaşımında kendisini arayanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti.

SELENA GOMEZ Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.

SYLVESTER STALLONE Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.

GWYNETH PALTROW ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: "Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."

NAOMI CAMPBELL Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model Naomi Campbell, "Önce güvenlik" notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı.