Sibel Çelik cinayeti şüphelisinin Almanya'dan iadesi istenecek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, yanmış olarak bazanın içinde bulunan Sibel Çelik'i (25) öldürmekle suçlanan ve henüz yakalanamayan Halil ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Selman Yılmaz'ın, kardeşinin Almanya'da yakalandığını söylemesi üzerine mahkeme heyeti, Halil Yılmaz'ın Türkiye'ye iadesi için Alman makamlarına yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde yanmış kadın cesedi bulundu. Ekipler, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığını ve evin ateşe verildiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, cansız bedenin, Sibel Çelik'e ait olduğu saptandı. Sibel Çelik ile Halil Yılmaz'ın, olaydan 6 ay önce tanışıp, sevgili oldukları ve nişan hazırlığı yaptıkları tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak aranan Halil Yılmaz, yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz, gözaltına alındı. Selman Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kardeş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, tutuklu sanık Selman Yılmaz tahliye edildi.

'ALMANYA'DA YAKALANDI' İDDİASI

Davanın bugün görülen duruşmasına, tutuksuz sanık Selman Yılmaz ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı. Selman Yılmaz'ın önceki duruşmada mahkemeye sunduğu cep telefonunun Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesinin sürdürüldüğü belirtildi. Sanık Selman Yılmaz, duruşmada, kırmızı bültenle aranan kardeşinin 10 gün önce Almanya'da yakalandığını öğrendiklerini söyledi. Alman yetkililerin telefonla aradığını belirten Yılmaz, "10 gün önce babamı Almanya'dan aramışlar. Davayla ilgili sorular sormuşlar ve kardeşimin yakalandığını söylemişler" dedi.

Duruşmada söz alan, Sibel Çelik'in ailesinin avukatı ise tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın tutuklanması yönünde talepte bulundu. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, kırmızı bültenle aranan ve Almanya'da yakalandığı öne sürülen Halil Yılmaz'ın Türkiye'ye iadesi için bakanlık aracılığıyla Alman makamlarına yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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